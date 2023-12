Nijemci odobrili točenje dizela dobivenog u cijelosti od korištenog ulja za pomfrit. A u Hrvatskoj?

U Njemačkoj će se uskoro na benzinskim postajama moći natočiti dizel proizveden od čistog ulja za kuhanje, pa će se tako njemački vozači voziti na prerađeno ulje iz friteze koje je već bilo iskorišteno za, primjerice, prženje krumpirića. Njemačka savezna vlada je uredbom krajem studenog omogućila prodaju dizelskog goriva napravljenog od 100-postotnog otpadnog jestivog ulja, takozvanog HVO goriva (od engleskog Hydrotreated Vegetable Oil, u prijevodu hidroobrađeno biljno ulje).

I dosad se otpadno jestivo ulje u Njemačkoj, baš kao i u Hrvatskoj (biodizel) moglo dodavati u određenom omjeru u konvencionalno fosilno dizelsko gorivo, no od sada će se u Njemačkoj moći prodavati dizel proizveden iz 100% korištene masti za kuhanje.

Njemačko savezno ministarstvo okoliša je objavilo da će se prema izmijenjenoj uredbi u cijeloj Njemačkoj moći prodavati takozvana parafinska dizelska goriva koja su sada su također odobrena kao čisto gorivo.

To su čista goriva koja ne sadrže nikakve fosilne komponente, a sastoje se od otpadnih materijala i biljnih ulja."Izrađuju se, primjerice, od otpadnih materijala i biljnih ulja ili na bazi prirodnog plina. Već danas se mogu miješati s konvencionalnim dizelom, a prema promijenjenoj uredbi, sada se mogu nuditi i u stopostotnoj koncentraciji", kažu u ministarstvu.

No, neće se sva dizelska vozila moći voziti na takvo gorivo. "Kako bi se izbjegle štete na vozilima zbog neispravnog točenja goriva, nova uredba obvezuje operatere benzinskih postaja da potrošačima daju jedinstvene informacije. Istodobno, treba prekinuti trenutačno promoviranje parafinskih dizelskih goriva iz fosilnih izvora kako bi se izbjegli klimatski štetni poticaji", kažu u ministarstvu.

Prema Udruženju njemačke industrije biogoriva (VDB), biodizel emitira 70 do 90 posto manje CO₂ od fosilnog dizela. Udruga je pozdravila odobrenje: "Ovom odlukom savezna vlada otvara put za veću zaštitu klime u prometu", rekao je izvršni direktor VDB-a Elmar Baumann, piše zeit.de.

“Godine 2030. i u godinama nakon toga bit će preko 30 milijuna automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem na njemačkim cestama”, objasnio je. Emisije stakleničkih plinova iz prometa mogu se smanjiti samo "gorivima s niskim udjelom CO₂".

Nijemci tako u široku primjenu žele uključiti biljno ulje umjesto fosilnog dizela kao alternativu e-gorivu koje, čini se, još neko vrijeme neće biti spremno na masovnu uporabu.

Foto: Armin Weigel/DPA

Na razini EU, pa tako i u Hrvatskoj, prodaja čistog biodizela u 100-postotnom omjeru je općenito već moguća, a u nekim državama se već prodaje na benzinskim pumpama. - Dizel gorivo može se u cjelini proizvesti iz korištenog jestivog (biljnog) ulja. Takav proizvod zove se Biodizel.

No, postoje dva uvjeta da se takav biodizel može upotrijebiti za dizel motore. Prvo, da u cjelini odgovara standardu za Biodizel (EN14214, u HR je to HRN EN14214) i drugo, da proizvođač motora dozvoljava upotrebu 100% biodizela (u knjižici za upotrebu vozila). Prodaja čistog (100%) biodizela se na javnim prodajnim mjestima može prodavati već danas (i u HR), ali odvojeno od ostalog fosilnog dizela i s jasno označenim mjestom točenja i napomenom, da se radi o 100% biodizelu i da kupac prije točenja provjeri u svojim uputama, da se u njegovom vozilu može upotrebljavati čisti biodizel – odgovorili su nam iz hrvatskog Petrola.

Iz Petrola pojašnjavaju: - Biodizel se inače može proizvoditi i prodavati i ako je proizveden iz drugih bio osnova odnosno sirovina (ne samo iz korištenih jestivih biljnih ulja), ali samo pod uvjetom, da ispunjava navedeni standard. Dizel može po standardu (EN590, u HR: HRN EN590) sadržavati do max 7% biodizela. U HR već nekoliko godina nudi se i dizel sa sadržaje biodizela (do 7%), bez bilo kakvih dodatnih uvjeta ili upozoravanja kupaca. Upotreba takvog dizela moguća je bez ograničenja upotrebljavati u svim dizel motorima za koje je propisana upotreba goriva po EN590, a to su praktički sva vozila na tržištu.

Takav dizel s udjelom od 7% biodizela se redovito prodaje kod nas, kao i svugdje u Europi te je kompatibilna s gotovo svim dizelskim automobilima na cestama. No, za 100-postotni biodizel to nije tako, pa se trgovci naftnim derivatima kod nas, kao i u većini europskih država još ne odlučuju za njegovu prodaju. Ne samo da nisu prikladna za sve dizelske automobile, već su i skuplja od fosilnog dizela.

Ni Ina u Hrvatskoj nema u ponudi dizelsko gorivo proizvedeno od otpadnog jestivog ulja, no još 2017. Ina je pokrenula projekt sakupljanja otpadnog jestivog ulja na maloprodajnim mjestima kojeg provodi u suradnji s tvrtkom ovlaštenom za sakupljanja i uporabu neopasnog otpada takve vrste.

- Postoje razne mogućnosti za proizvodnju biogoriva, a otpadno jestivo ulje je samo jedna od njih. S ciljem prikupljanja ove obnovljive sirovine Ina je još 2017. pokrenula projekt sakupljanja otpadnog jestivog ulja na maloprodajnim mjestima kojeg provodi u suradnji s tvrtkom ovlaštenom za sakupljanja i uporabu neopasnog otpada takve vrste. Do rujna 2023. godine na Ininim maloprodajnim mjestima tako je prikupljeno više od 36 tona otpadnog jestivog ulja. Na web stranici Ine možete pronaći popis svih 29 Ininih maloprodajnih mjesta na koja građani mogu donositi otpadno jestivo ulje iz svojih kućanstava – rekli su nam u Ini.

"Otpadno jestivo ulje koristi se kao jedna od potencijalnih sirovina za proizvodnju hidroobrađenog biljnog ulja (engl. HVO, Hydrotreated Vegetable Oil). HVO jedna je od najzastupljenijih biokomponenti u svijetu, nakon etanola i metilnih estera masnih kiselina (engl. Fatty Acid Methyl Ester, FAME). U nekim Europskim zemljama, već je duže vrijeme dostupan na benzinskim postajama. Međutim, usporedbom osnovnih značajki dizelskog goriva i HVO-a potonji ima malo veću energijsku vrijednost, ali značajno manju gustoću od dizelskog goriva. Stoga, prije korištenja čistog HVO-a u dizelskim motorima treba provjeriti i preporuke proizvođača motora, odgovorili su nam iz Ine.