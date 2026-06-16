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Lokalni su bolji izbor: Podaci otkrili u kakvom su stanju automobili iz uvoza

Parkirani VW automobili
Wolfgang Kumm/DPA
VL
Autor
Sergej Abramov/Hina
16.06.2026.
u 14:19

Kod uvezenih automobila dva do pet puta veća vjerojatnost manipulacije kilometražom nego kod automobila s domaćeg tržišta.

 Internetski servis za provjeru povijesti vozila carVertical izvijestio je da, u skladu s podacima o vozilima koje su njihovi korisnici provjeravali u Hrvatskoj, automobili uvezeni u Hrvatsku imaju 1,2 posto veću vjerojatnost evidentiranih oštećenja od automobila s lokalnog tržišta. Od svih vozila provjerenih u Hrvatskoj na tom internetskom servisu u razdoblju od siječnja 2025. godine do ožujka 2026., 58,6 posto uvezenih automobila imalo je evidentirana oštećenja, dok je među provjerenim vozilima s lokalnog tržišta udio ranije oštećenih iznosio 49,9 posto.

Kako je carVertical protumačio u svojem priopćenju, to se poklapa s njihovim nedavnim istraživanjem koje je pokazalo da je kod uvezenih automobila dva do pet puta veća vjerojatnost manipulacije kilometražom nego kod automobila s domaćeg tržišta. To dokazuje, ocjenjuju u carVerticalu, da je povećani rizik stalna pojava u prekograničnoj trgovini vozilima.

„Fizičke osobe i tvrtke koje se bave trgovinom automobila često kupuju vozila nakon nesreća, popravljaju ih što je jeftinije moguće i zatim preprodaju. Visoke stope oštećenja kod uvezenih vozila pokazuju da rizik od kupnje neispravnog automobila nipošto nije zanemariv”, riječi su Matasa Buzelisa, stručnjak za automobilsko tržište iz ove tvrtke, prenesene u njihovom priopćenju.

Ukupno oko dvije trećine svih vozila koje je carVertical provjerio u Hrvatskoj potječu iz inozemstva, što je osjetno više nego na nekim susjednim tržištima poput Mađarske. Prema njihovoj anketi, provedenoj među 14 tisuća europskih vozača, kupcima je besprijekorna povijest vozila važnija od niske cijene. Tri četvrtine ispitanih bi radije kupilo automobil bez povijesti oštećenja, dok je cijena najvažniji kriterij za svega 9,6 posto potencijalnih kupaca. Također, čak 60,7 posto vozača ne bi kupilo automobil koji je sudjelovao u ozbiljnoj nesreći, čak i ako izgleda savršeno, dok je 63,9 posto spremno platiti višu cijenu za vozilo koje provjereno nikad nije sudjelovalo u sudaru.

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Ključne riječi
automobili prodaja automobila

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