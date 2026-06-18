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Forthing S7 REEV: Kineski adut koji ruši pravila igre i odradi 1200 km bez dopunjavanja

Foto: Sandra Mikulčić
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Autor
Sandra Mikulčić
18.06.2026.
u 07:00

S7 REEV dokaz je da luksuzan osjećaj vožnje na struju i obiteljska autonomija bez kompromisa ne moraju koštati pravo bogatstvo. Najveći adut ovog modela skriva se iza kratice REEV: Range Extended Electric Vehicle. Električan je, ali ima skriveno 'oružje' u vidu benzinca koji mu puni bateriju

Dok nas sa svih strana bombardiraju novim SUV modelima - razumljivo, jer u tom smjeru već godinama idu zahtjevi većine europskih kupaca - s istoka je stiglo osvježenje koje hrabro vraća fokus na limuzine. I to atraktivne, razmetljive limuzine. Isprobali smo Forthing S7 REEV, impresivan obiteljski fastback dugačak gotovo pet metara (točnije 493,5 cm) koji privlači poglede aerodinamičnom siluetom i nevjerojatno niskim koeficijentom otpora zraka od svega 0,191 Cx. No, ono najzanimljivije kod ovog modela krije se ispod njegove atraktivne karoserije. Kratica REEV ključ je cijele priče. Riječ je o električnom vozilu s produljenim dosegom (Range Extender). Za razliku od klasičnih hibrida, Forthing S7 na stražnjoj osovini nosi elektromotor snage 218 KS i 310 Nm okretnog momenta koji uvijek pokreće kotače. Ovaj model, međutim, ima i 1,5-litreni četverocilindrični benzinski motor. No, benzinac ne pokreće kotače. Nikada. On ovdje ima samo jednu ulogu: radi kao tihi, ugrađeni generator koji puni bateriju kapaciteta 28,4 kWh kada niste blizu punjača.

Forthing S7 REEV: Kineski adut koji ruši pravila igre i odradi 1200 kilometara bez stresa
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Što to znači u praksi? U gradu i na kraćim relacijama vozit ćete se isključivo na struju, uz stvaran električni doseg od oko 140 do 160 kilometara. Kada odlučite krenuti na dulji put, nema paničnog traženja slobodnih i ispravnih punjača. Jednostavno točite benzin, a ukupni doseg s jednim spremnikom tako se penje na čak 1200 kilometara. Na našem jednotjednom testu u mješovitom ritmu vožnje, Forthing S7 trošio je 6,2 litre na 100 kilometara, što je za ovakvu limuzinu izvrstan rezultat. Vozili smo se i vozili, a opet ga nismo uspjeli dovesti na nulu. Baterija bi pala na minimalnih 15 posto, a onda bi ju benzinac 'nabildao'. S aspekta baterije, zaboravili smo da vozimo e-automobil, u tih tjedan dana nismo ni gledali gdje su punionice. Nije nas ni benzinac podsjećao da vozimo svojevrsni hibrid, jer aktivira se gotovo neprimjetno. Ono gdje dileme nije bilo - S7 se u vožnji ponaša isključivo kao električni automobil. Startan je (do stotke stiže za 7,2 sekunde), tih, uglađen i ubrzava linearno. S baterijom kapaciteta 28,4 kWh gradske je obveze moguće odraditi potpuno na struju, a za duga putovanja S7 nosi vlastiti benzinski generator. Maksimalna brzina elektronički mu je ograničena na 165 km/h, što je sasvim dovoljno za uglađena putovanja.

Unutrašnjost donosi visoku razinu komfora i digitalizacije. Međuosovinski razmak od čak 291,5 cm jamči kraljevski komfor na stražnjoj klupi, gdje će i odrasli putnici te djeca u dječjim sjedalicama imati više nego dovoljno mjesta za noge. Prtljažnik od 496 litara s velikim petim vratima s lakoćom guta sve obiteljske kofere. Nizak je, istina, ali to mu opraštamo zbog atraktivne bočne siluete. Vizualno, S7 igra na kartu emocija i aerodinamike: niska silueta, vrata bez okvira, skrivene ručke i fluidne linije. Nije se štedjelo ni na sigurnosti. Bogati ADAS paket razine L2+ dolazi serijski i uključuje sve moderne sustave – od autonomnog kočenja u nuždi do kamere od 360 stupnjeva. I na kraju, adut koji će mnoge natjerati na razmišljanje je cijena. Početni, a ujedno i bogato opremljeni testni model na hrvatskom tržištu stoji 32.990 eura. Forthing je s modelom S7 dokazao da napredna tehnologija, ekološka osviještenost i vrhunski komfor više ne moraju dolaziti s nedostižnom cijenom. I da se limuzine nisu predale.
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