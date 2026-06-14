Vrućina u autu nije samo neugodna. Ovo može biti jako opasno!

Planirate ljetno putovanje, vjerojatno najveće godišnje putovanje svoje obitelji? Odlično! Onda ste sigurno već provjerili da su svima dokumenti važeći i na broju, možda ste se već i spakirali. Na automobilu ste također (nadamo se) prekontrolirali tlak u gumama te spremnik dopunili ljetnom tekućinom za pranje stakala. Ipak, jedan važan sustav na vozilu često ostane zanemaren sve do trenutka kada temperature prijeđu 30 stupnjeva, a iz ventilacijskih otvora počne puhati mlaki zrak. Riječ je, pogađate, o klima-uređaju. Prije nego što krenete na intenzivnije ljetne rute, kontrola i punjenje klime trebali bi biti na samom vrhu vaše liste prioriteta. Kada govorimo o ispravnosti klima-uređaja, većina vozača primarno razmišlja o komforu. No, u prometnoj edukaciji i praksi, ispravan klima-uređaj pitanje je sigurnosti. Vožnja u pregrijanom automobilu dramatično utječe na psihofizičko stanje vozača. Visoke temperature u kabini uzrokuju brži umor, pad koncentracije, usporene reakcije te nervozu i razdražljivost. Kada su vozač i putnici smješteni u ugodno rashlađenom ambijentu, razina stresa u nepredvidivim prometnim situacijama - poput zastoja na autocestama ili gužvi pred naplatnim kućicama - drastično opada. Fokus ostaje na cesti, a vožnja je smirenija i sigurnija.

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Klima-uređaj u vozilu s vremenom prirodno gubi rashladni plin, čak i kada sustav nema nikakav kvar. Zbog vibracija, spojeva, crijeva i brtvi dolazi do redovnih, sitnih gubitaka plina. To postupno smanjuje učinkovitost hlađenja, a kompresor počinje raditi pod većim opterećenjem. Zato se preporučuje kontrola i punjenje klima-uređaja svake dvije godine ili po potrebi, napominju iz Vulkalovih Express servisa. Osim toga, zbog vlage se u ventilaciji mogu razviti neugodni mirisi. To je jasan znak da je sustavu potrebno osvježenje. Plin kojim se puni sustav propisan je standardima, ovisno o starosti vozila. Naime, R134a stariji je tip rashladnog plina koji koristi većina vozila proizvedenih do 2017. godine. R1234yf, pak, ekološki je prihvatljiviji plin s niskim potencijalom globalnog zatopljenja, koji je obvezan za sva nova vozila unutar EU.