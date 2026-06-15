U Hrvatsku stigla nova Kia, obiteljski adut iz najtraženije klase vozila

Električna ofenziva južnokorejskog brenda dobila je novo poglavlje na hrvatskom tržištu. Službenim predstavljanjem u Zagrebu, Kia je lansirala novi model EV5. Riječ je o predstavniku C-SUV segmenta, trenutno najbrže rastuće klase automobila, koji se dizajnerski i dimenzijski smješta točno u sredinu Kijine ponude električnih vozila: između kompaktnog modela EV3 i luksuzne krstarice EV9. Zasad je u ponudi samo inačica s većom, Long Range baterijom kapaciteta 81,4 kWh. Manja izvedba baterije (od 58,3 kWh) očekuje se naknadno. Aktualni pogonski sklop razvija snagu od 160 kW (216 KS). Ta se ergela šalje na prednje kotače novog obiteljskog SUV-a. Zahvaljujući optimiziranoj E-GMP platformi, Long Range baterija prema službenom WLTP kombiniranom ciklusu pruža domet do čak 530 kilometara s jednim punjenjem. Iz zastupništva, pak, navode kako je to realnih 500 kilometara.

U Hrvatsku stigla nova Kia, obiteljski adut iz trenutno najbrže rastuće klase

S takvim dosegom vozač i na dugim relacijama može biti bezbrižan, tim više što u prvi plan iskaču brzina punjenja i dostupnost mjesta za punjenje, a ne više sami doseg. Iako koristi ekonomski pristupačniju 400-voltnu arhitekturu, EV5 podržava brzo DC punjenje snage do 150 kW. To mu omogućuje da se s 10 na 80% kapaciteta baterije napuni za otprilike 30 minuta. S duljinom od 461,5 cm i međuosovinskim razmakom od 275 cm, EV5 se ističe kvadratnom siluetom. Unutrašnjost donosi vrhunski komfor i obilje prostora za noge u drugom redu (104,1cm). Prtljažnik raspolaže osnovnim obujmom od 566 litara. Potpunim preklapanjem stražnjih sjedala dobiva se ravna površina i čak 1650 litara korisnog prostora uz dodatni prednji "frunk" od 44 litre.

Kao posebne adute pred konkurentima (poput Teslinog Modela Y ili VW ID.4), Kia ističe panoramski stakleni krov koji se može otvoriti i opremljen je električnim sjenilom na gumb. Dodatno, novi infotainment donosi glasovnog asistenta pokretanog ChatGPT-om, napredni EV Route Planner te mogućnost gledanja streaming servisa poput Netflixa i YouTubea dok je vozilo parkirano. Tijekom punjenja, vozač može, primjerice, u autu koristiti masažna Premium Relaxation sjedala jer visokonaponska baterija konstantno napaja 12V sustav.

Na hrvatskom se tržištu nudi izbor između četiri paketa opreme. Početni model Kia EV5 Air košta od 51.999 eura. Iduća razina opremljenosti je Sky (od 53.599 eura), slijedi Star (od 55.599 €). Na samom vrhu ponude nalazi se sportski nastrojeni GT-Line s cijenom od 58.999 €. Pri plaćanju gotovinom, kupci mogu računati na 1000 eura popusta. Kao i za sve ostale modele, Kia i za EV5 nudi tvorničko 7-godišnje jamstvo (ili do 150.000 km).