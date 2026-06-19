Tko je tu kriv? Zagrebački biciklist završio na haubi: 'Ne znam jesam li ispravno postupio...'

Vozeći se biciklom uz Savsku cestu u Zagrebu, jedan je korisnik Reddita doživio neugodno iskustvo koje je odlučio podijeliti s online zajednicom i zatražiti mišljenje. Kako je napisao, nakon što je završio dio s označenom biciklističkom trakom, naišao je na pješački prijelaz bez takve oznake. Nije sišao s bicikla, već je samo usporio i polako krenuo prelaziti cestu. U tom trenutku na njega je, relativno sporo, naletjela vozačica automobila. "Završio sam na haubi i pao na cestu", opisao je, dodavši da, srećom, nije bilo težih ozljeda. Smatrajući da je krivnja podijeljena, a u žurbi, on i vidno potresena vozačica samo su razmijenili kontakte, bez pozivanja policije. Njegovo pitanje - je li dobro postupio - izazvalo je lavinu reakcija.

Iako je autor objave smatrao da je krivnja podijeljena, velika većina komentatora složila se u jednom: po zakonu, kriv je isključivo biciklist. Mnogi su istaknuli ključno prometno pravilo prema kojem je biciklist dužan sići s bicikla i gurati ga preko pješačkog prijelaza ako uz njega nije iscrtana biciklistička staza. "Da je došla policija, budući da nisi sišao s bicikla, bio bi kriv. Ovo kažem kao biciklist i osoba koja je imala slično iskustvo", glasio je jedan od najpopularnijih komentara.

Drugi korisnik, koji se predstavio kao stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u prometu, detaljno je objasnio pravnu pozadinu: "Biciklist je VOZAČ. U tvom slučaju, ti si se kretao nekom površinom koja nije cesta i došao si do ceste. U tom trenu, bez obzira je li na cesti iscrtan pješački, ti se kao VOZAČ uključuješ u promet i dužan si se uvjeriti da to možeš učiniti bez opasnosti." Zaključak je bio jasan - autor objave imao je sreće što vozačica nije inzistirala na policijskom očevidu jer bi vjerojatno morao platiti kaznu i pokriti štetu na automobilu.

Rasprava se ubrzo proširila i na pitanje moralne odgovornosti i "zdravog razuma". Autor je pokušao obraniti svoj stav logikom da je vozač automobila veća prijetnja u prometu. "Kad imaš 1500 kg lima si malo veća prijetnja nego na biciklu pa je logično da trebaš biti oprezniji", napisao je. Međutim, mnogi su mu se suprotstavili argumentom o samozaštiti. "Meni je logično da kad imaš 80 kg i kad si vreća od vode i mesa da trebaš bit oprezniji nego metalna mrcina od 1500 kg", odgovorio je jedan komentator, sažimajući mišljenje da slabiji sudionik u prometu mora prvenstveno paziti na sebe, neovisno o zakonskom pravu prednosti. Prema službenim podacima, samo u 2021. godini zabilježeno je 1.282 nesreće u kojima su sudjelovali biciklisti, a u kojima je 27 osoba smrtno stradalo. Na kraju, čini se da je autor objave, kako je netko napisao, dobio "vrlo jeftinu lekciju".

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