Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAKON JE NEUMOLJIV

Tko je tu kriv? Zagrebački biciklist završio na haubi: 'Ne znam jesam li ispravno postupio...'

Zagreb: Jesenska kritična masa, vožnja biciklima u organizaciji Sindikata biciklista
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.06.2026.
u 15:24

Drugi korisnik, koji se predstavio kao stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u prometu, detaljno je objasnio pravnu pozadinu

Vozeći se biciklom uz Savsku cestu u Zagrebu, jedan je korisnik Reddita doživio neugodno iskustvo koje je odlučio podijeliti s online zajednicom i zatražiti mišljenje. Kako je napisao, nakon što je završio dio s označenom biciklističkom trakom, naišao je na pješački prijelaz bez takve oznake. Nije sišao s bicikla, već je samo usporio i polako krenuo prelaziti cestu. U tom trenutku na njega je, relativno sporo, naletjela vozačica automobila. "Završio sam na haubi i pao na cestu", opisao je, dodavši da, srećom, nije bilo težih ozljeda. Smatrajući da je krivnja podijeljena, a u žurbi, on i vidno potresena vozačica samo su razmijenili kontakte, bez pozivanja policije. Njegovo pitanje - je li dobro postupio - izazvalo je lavinu reakcija.

Iako je autor objave smatrao da je krivnja podijeljena, velika većina komentatora složila se u jednom: po zakonu, kriv je isključivo biciklist. Mnogi su istaknuli ključno prometno pravilo prema kojem je biciklist dužan sići s bicikla i gurati ga preko pješačkog prijelaza ako uz njega nije iscrtana biciklistička staza. "Da je došla policija, budući da nisi sišao s bicikla, bio bi kriv. Ovo kažem kao biciklist i osoba koja je imala slično iskustvo", glasio je jedan od najpopularnijih komentara.

Drugi korisnik, koji se predstavio kao stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u prometu, detaljno je objasnio pravnu pozadinu: "Biciklist je VOZAČ. U tvom slučaju, ti si se kretao nekom površinom koja nije cesta i došao si do ceste. U tom trenu, bez obzira je li na cesti iscrtan pješački, ti se kao VOZAČ uključuješ u promet i dužan si se uvjeriti da to možeš učiniti bez opasnosti." Zaključak je bio jasan - autor objave imao je sreće što vozačica nije inzistirala na policijskom očevidu jer bi vjerojatno morao platiti kaznu i pokriti štetu na automobilu.

Rasprava se ubrzo proširila i na pitanje moralne odgovornosti i "zdravog razuma". Autor je pokušao obraniti svoj stav logikom da je vozač automobila veća prijetnja u prometu. "Kad imaš 1500 kg lima si malo veća prijetnja nego na biciklu pa je logično da trebaš biti oprezniji", napisao je. Međutim, mnogi su mu se suprotstavili argumentom o samozaštiti. "Meni je logično da kad imaš 80 kg i kad si vreća od vode i mesa da trebaš bit oprezniji nego metalna mrcina od 1500 kg", odgovorio je jedan komentator, sažimajući mišljenje da slabiji sudionik u prometu mora prvenstveno paziti na sebe, neovisno o zakonskom pravu prednosti. Prema službenim podacima, samo u 2021. godini zabilježeno je 1.282 nesreće u kojima su sudjelovali biciklisti, a u kojima je 27 osoba smrtno stradalo. Na kraju, čini se da je autor objave, kako je netko napisao, dobio "vrlo jeftinu lekciju".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

Jedna od najvećih zvijezda usred svjetskog prvenstva saznala da će joj suditi za silovanje
Ključne riječi
biciklizam reddit Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!