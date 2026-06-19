Garden ponovno ima sjajna piva s domaćim notama

Garden u svojoj redovitoj bateriji piva ponovno ima nekih vrlo interesantnih. Ponovo primjenjujući provjereni recept davanja sasvim domaćeg tona svojim pivima, imamo četiri piva koja su doista odlična, a prema brzoj prodaji, čini se da je takav recept doista djelotvoran. Dalmatian Grape & Pag Sea Salt Sour posebno nam se dopao pa ga stavljamo prvog iako znamo da je publika za kisela piva i dalje limitirana. No, ovdje je ponovo korišten mošt koji je od pošipa s Korčule, kao i paška sol. I to djeluje nevjerojatno dobro, zaista osvježavajuće bez pretjerane kiselosti. Mnogi će sladokusci uživati u Hazy Citrus IPA with Dalmatian Mandarins. Ime sve govori, pivo je vrlo slično prije iznimno popularnoj Gardenovo CIPA-i. Najavljene note mandarine itekako se osjete, pivo je prepuno voća, ali nije prejako ni alkoholom ni tijelom pa se može piti uz visoku dozu osvježenja. Zaista odlično pivo. Još jedan sour je na temu breskve, Peach & Basil Sour je ponovno osvježavajuće pivo gdje se u kuhanju popularni sastojak bosiljak također dobro osjeti, ali tek kao dopuna notama breskve u čijem smo sada upravo dobu. I onda je tu sve popularnija Mountain IPA koja je napravljena kao prikaz što mogu hmeljevi uzgojeni na američkoj farmi Crosby. Sve je ovo za probati, dobre ideje, i vrlo svrsishodne, kao što su i dobro izvedene. (zv)