Tri BMW serije, tri različita karaktera - sada uz posebne uvjete financiranja

Elegancija, tehnologija i sportski karakter sada su dostupni u okviru BMW ponude modela Serije 1, Serije 2 i Serije 3. Uz prepoznatljiv dizajn i napredna tehnološka rješenja, odabrane izvedbe uključuju M Sport paket, metalik boju, servisni paket te produženo jamstvo, čime se dodatno naglašava vrijednost i cjelovitost ponude.

Tomić & Co. ponovno donosi atraktivnu ponudu za sve koji žele postati dijelom svijeta premium mobilnosti. Modeli BMW Serije 1, BMW Serije 2 i BMW Serije 3 dostupni su odmah uz posebne uvjete financiranja, a odabrane izvedbe dodatno uključuju bogatu opremu i pogodnosti koje vlasništvo nad BMW-om čine još privlačnijim.

Aktualna ponuda obuhvaća modele koji već godinama predstavljaju mjerilo u svojim segmentima - od kompaktnog gradskog automobila i elegantnog Gran Coupéa do poslovne limuzine koja desetljećima definira standarde premium klase. Uz prepoznatljiv dizajn, napredne tehnologije i voznu dinamiku po kojoj je BMW poznat, kupcima su na raspolaganju i posebno povoljni uvjeti financiranja.

Posebna akcijska ponuda uključuje niz dodatnih pogodnosti, među kojima su M Sport paket, metalik boja, automatski mjenjač, produženo jamstvo do 3 godine odnosno 200.000 kilometara te servisni paket do 5 godina odnosno 100.000 kilometara, pružajući kupcima dodatnu vrijednost i veću bezbrižnost tijekom vlasništva.

KOMPAKTNI PREMIUM MODEL S IZRAŽAJNIM DIZAJNOM I DIGITALNIM FOKUSOM

BMW Serije 1 već od 32.900 € uz mjesečni obrok već od 329 €*

BMW Serija 1 ostaje idealan ulazak u premium segment, spajajući izražajan dizajn, napredne digitalne tehnologije i visoku razinu svakodnevne funkcionalnosti. Prepoznatljiva interpretacija BMW maske, suvremeni LED svjetlosni potpis i dinamične proporcije naglašavaju njezin sportski karakter, dok unutrašnjošću dominira BMW Curved Display, koji objedinjuje digitalnu instrumentnu ploču i središnji zaslon.

BMW Operating System 9 omogućuje intuitivno upravljanje funkcijama vozila, naprednu povezivost i personalizirano korisničko iskustvo. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, agilnim voznim osobinama i bogatoj sigurnosnoj opremi, BMW Serija 1 odličan je izbor za dinamičan gradski stil života i vozače koji žele napraviti prvi korak u BMW premium svijet.

ELEGANCIJA GRAN COUPÉA ZA SVAKI DAN

BMW Serije 2 već od 35.900 € uz mjesečni obrok već od 359 €**

Foto: BMW

BMW Serije 2 uspješno spaja emocionalan dizajn coupéa s praktičnošću četverovratnog automobila. Izdužena silueta, skladne proporcije i naglašena sportska linija stvaraju automobil koji se ističe u svakom okruženju.

Digitalizirana unutrašnjost donosi BMW Curved Display i najnovije generacije BMW digitalnih usluga, dok napredni sustavi pomoći vozaču i povezivosti dodatno podižu razinu udobnosti tijekom svakodnevnih putovanja. Zahvaljujući kombinaciji atraktivnog izgleda, funkcionalnosti i vozne dinamike, BMW Serije 2 predstavlja jedan od najzanimljivijih modela u premium kompaktnom segmentu.

LIMUZINA KOJA VEĆ DESETLJEĆIMA POSTAVLJA STANDARDE

BMW Serije 3 već od 43.500 € uz mjesečni obrok već od 435 €***

Već gotovo 50 godina BMW Serije 3 sinonim je za sportsku poslovnu limuzinu. Model BMW 318i nastavlja tu tradiciju kombinirajući elegantan dizajn, naprednu tehnologiju i prepoznatljivu BMW dinamiku vožnje.

Foto: BMW

Modernu unutrašnjost obilježava BMW Curved Display sa sustavom BMW iDrive temeljenim na BMW Operating Systemu 8.5, koji omogućuje intuitivno upravljanje funkcijama vozila, navigacijom i povezivanjem s mobilnim uređajima. Napredni sustavi pomoći vozaču dodatno pridonose sigurnosti i udobnosti, kako u gradskoj vožnji tako i na dužim putovanjima. Zahvaljujući uravnoteženom spoju udobnosti, učinkovitosti i sportskog karaktera, Serija 3 i dalje ostaje jedan od najpoželjnijih modela među vozačima koji traže automobil za poslovne i privatne obveze.

Bez obzira tražite li kompaktan automobil za svakodnevnu gradsku vožnju, elegantan Gran Coupé ili poslovnu limuzinu s bogatom tradicijom, ponuda Tomić & Co. omogućuje odabir BMW modela prilagođenog različitim potrebama i životnim stilovima. Ograničena ponuda dostupna je uz atraktivne uvjete i širok izbor boja te opreme, stoga je ovo prava prilika za odabir modela koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama. Ponude financiranja izrađuju se u suradnji s partnerom Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.

Za više informacija o modelima, uvjetima financiranja i dostupnim konfiguracijama posjetite Tomić & Co. prodajno-servisne centre u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Splitu, Osijeku i Puli ili saznajte više na službenoj web stranici BMW Hrvatska .

Foto: BMW

*Izračun mjesečnog leasing obroka informativan je i izrađen u suradnji s partnerom Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., kao davateljem operativnog leasinga. Izračun se temelji na vrijednosti vozila od 32.900,01 €, učešću od 18,26%, razdoblju financiranja od 60 mjeseci, uz 60 mjesečnih obroka i ostatak vrijednosti od 39,00%, uz maksimalnu godišnju kilometražu od 15.000 km. Naknada za sklapanje ugovora iznosi 0,40%. Leasing obrok nepromjenjiv je tijekom cijelog trajanja ugovora.

**Izračun mjesečnog leasing obroka informativan je i izrađen u suradnji s partnerom Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., kao davateljem operativnog leasinga. Izračun se temelji na vrijednosti vozila od 35.900,01 €, učešću od 20,54%, razdoblju financiranja od 60 mjeseci, uz 60 mjesečnih obroka i ostatak vrijednosti od 36,00%, uz maksimalnu godišnju kilometražu od 15.000 km. Naknada za sklapanje ugovora iznosi 0,40%. Leasing obrok nepromjenjiv je tijekom cijelog trajanja ugovora.

***Izračun mjesečnog leasing obroka informativan je i izrađen u suradnji s partnerom Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., kao davateljem operativnog leasinga. Izračun se temelji na vrijednosti vozila od 43.500,11 €, učešću od 18,35%, razdoblju financiranja od 60 mjeseci, uz 60 mjesečnih obroka i ostatak vrijednosti od 39,00%, uz maksimalnu godišnju kilometražu od 15.000 km. Naknada za sklapanje ugovora iznosi 0,40%. Leasing obrok nepromjenjiv je tijekom cijelog trajanja ugovora.

Vrijednost vozila uključuje poseban porez na motorna vozila (PPMV), koji se podmiruje tijekom trajanja ugovora kao alikvotni dio ugovornih obveza. Uvjeti financiranja informativnog su karaktera i vrijede za isporuke vozila realizirane do 31.12.2026., nakon čega su moguće promjene. Odobrenje financiranja ovisi o prihvaćanju zahtjeva za leasing i procjeni