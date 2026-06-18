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Bonus od 5000 eura, smještaj i ugovor na neodređeno: Hit oglas za posao u Hrvatskoj, ali postoji jedan uvjet

Novac, euri
Foto: Unsplash
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 14:33

Centar za rehabilitaciju Fortica javna je ustanova koja pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju te odraslim osobama s invaliditetom

Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici pokrenuo je potragu za novim djelatnicima, a kako bi privukao medicinske sestre i tehničare nudi niz pogodnosti, među kojima se posebno ističe bonus dobrodošlice od čak 5000 eura. Riječ je o radnom mjestu medicinske sestre odnosno medicinskog tehničara, a budući zaposlenici bit će zaduženi za pružanje njege korisnicima, podjelu obroka, vođenje brige o terapiji, pomoć pri održavanju osobne higijene te pratnju korisnika na liječničke preglede.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati sa srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, uz obveznu licencu Hrvatske komore medicinskih sestara. Iz Fortice ističu kako se bonus od 5000 eura isplaćuje kandidatima koji potpišu ugovor o radu na neodređeno vrijeme i na radnom mjestu ostanu najmanje pet godina.

Dodatne pogodnosti predviđene su za zaposlenike koji dolaze izvan Primorsko-goranske županije. Njima je osiguran smještaj u apartmanima, a onima koji se odluče za privatni najam poslodavac će mjesečno subvencionirati trošak stanovanja s 400 eura. Centar za rehabilitaciju Fortica javna je ustanova koja pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju te odraslim osobama s invaliditetom. Smješten je uz samu morsku obalu u Kraljevici, a korisnicima i zaposlenicima na raspolaganju su vlastita plaža i ograđeni kompleks.

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Novac, euri
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