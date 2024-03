Neizostavan je dio uskršnjeg stola, evo kako savršenu pincu možete napraviti kod kuće

Uz šunku, jaja i mladi luk, neizostavni dio uskršnjeg blagdanskog stola svakako je i mnogima omiljena slatka delicija, pinca. U narodu poznata i kao uskrsna pogača, u Dalmaciji je pak zovu sirnica, iako porijeklo toga naziva nije poznato jer u njoj sira nema, pretpostavlja se da se nekad u nju stavljalo usireno tijesto umjesto kvasca. Pince kakve se peku po tradicionalnim recepturama karakterizira žuta boja zbog jaja, koja se nekada nisu smjela jesti u korizmi, pa su ih domaćice tako nadoknađivale.

Postoje razni recepti za njezinu izradu, no, kako ističu iskusne domaćice, najvažnije je da tijesto bude čvrsto, ali ne pretvrdo. Prije pečenja premazuje se žutanjkom te se rasiječe po sredini kako bi se na vrh kasnije stavila pisanica. Slatkog je okusa, obično zbog šećera, no neki ga zamjenjuju i medom, kao što to rade u pekarnici Kuraž na zagrebačkom Dolcu.

Pincu su ondje, govori nam vlasnica Monika Galić, u prodaju uvrstili prije tri godine jer je, naročito uoči Uskrsa, bila jedan od najtraženijih proizvoda. Kao i sve svoje proizvode, peku ju po tradicionalnoj recepturi te u krušnoj peći, a komad stoji osam eura. No, poželite li se njome počastiti, preporučuju iz pekarnice, najbolje je u red stati već od ranih jutarnjih sati, odnosno oko sedam ujutro, kad otvaraju poslovnicu, jer ubrzo planu.

Način pripreme vrlo je jednostavan, a Monika Galić s nama je podijelila i recept za njezinu izradu.

Recept za pincu:

500 g brašna

7 g soli

40 g svježeg kvasca

100 ml mlakog mlijeka

2 cijela jaja

2 žumanjka

70 g šećera

50 g meda

3 g vanilin šećera

korica limuna i naranče (količine po želji)

1 žlica ruma

45 g maslaca

45 g svinjske masti

Sve namirnice moraju biti sobne temperature, kvasac otopiti u malo mlijeka s malo brašna i šećera, u ostatak brašna dodati dignuti kvasac i sve ostale sastojke. Mijesiti dok se tijesto ne odvaja od posude. Izrađeno tijesto pustiti da se diže oko sat vremena na toplom, premijesiti i dizati dok se opet ne udvostruči (oko 2,5 sata). Tijesto podijeliti na dva dijela, oblikovati pince i staviti ih dizati dok se volumen ne poveća za trećinu. Pince premazati razmućenim jajetom i posuti granuliranim šećerom. Ukoliko ga nemate, stavite malo običnog šećera. Peći na 160 oko 35 minuta.