Kušali smo delicije stranih radnika u Hrvatskoj: Gazirana dinja podsjeća na žvakaće gume, našli smo zamjene za kokice...

Proizvodi kojima se diči nepalska kuhinja, dašak Filipina, popularni snackovi iz Južne Koreje, intenzivni začini koji krase indijsku i pakistansku gastronomiju. Sve to može se pronaći u Zagrebu, koji je u posljednje vrijeme postao metropola sa širokom ponudom internacionalnih trgovina, a priljev stranih radnika potaknuo je veći broj trgovaca da se odluče na otvaranje mjesta koja će im pomoći da se lakše priviknu na život u našem glavnom gradu. To je ujedno i prilika za Zagrepčane da se upoznaju s nekim novim okusima i kulturama, a kako bismo vas dodatno motivirali, odlučili smo testirati namirnice na preporuku trgovaca iz četiri internacionalna dućana. Posjetili smo tako Kathmandu Mart u Branimirovoj, Spice Bazaar na Savskoj, Little Manilu u Importanne centru te Korean Mart u Širolinoj, a u kušačkome timu, uz autoricu ovih redaka, bili su i Ida Balog, Tajana Josipović i Dario Topić.

Južnokorejski specijaliteti najviše su osvojili nepca žirija, a ukupna je ocjena bila 4,3 od mogućih 5. Neizbježno je bilo uzeti neko od pikantnih jela, s obzirom na to da su stanovnici ove istočnoazijske zemlje ljubitelji žestokih okusa. Tako smo isprobali tteokbokki, rižine kolačiće u pikantnom umaku, teksturom slične našim njokima, koji stoje 3,80 eura.

– Iznenadilo me što zapravo i nije suviše jako, taman onoliko koliko bi trebalo biti. Pohvale za umak koji bi se super slagao i s rižom, a sami kolačići dosta su mi gumenasti – ustvrdio je Dario. Vatrene smo okuse ublažili Silkyjem, gaziranim pićem od dinje koje mirisom podsjeća na žvakaće gume, a stoji 1,60 eura. Iako je za nas ipak bilo malo preslatko, sigurni smo da bi klinci u ovome uživali zbog osvježavajućeg okusa i žive zelene boje. Kušali smo i dva korejska slatkiša, Pepero štapiće s čokoladom čija je cijena dva eura, a posebno su nas oduševili jer su odličan spoj slatkog i slanog, te gumenasti snack od crvenog graha koji možete nabaviti za 1,90. Iako ovu namirnicu Hrvati najviše vole u finom varivu ili uz kobasice, Koreanci je rado kombiniraju u desertima. Složili smo se kako su štapići pun pogodak, dok bi se grah mogao svidjeti ljubiteljima datulja jer je okus poprilično sličan.

Posjetili smo Kathmandu Mart, Spice Bazaar, Little Manilu te Korean Mart Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A drugo mjesto po našem su sudu zavrijedili okusi raskošnih Filipina s čistom četvorkom. Doznali smo kako su tamošnji stanovnici veliki ljubitelji voćnih salata, s tim da voće vole držati u staklenkama poput kakvog kompota. Preporuka je servirati ga uz kondenzirano mlijeko i sladoled, a mi smo se odlučili na kušanje banana u slatkom sirupu koje stoje pet i pol eura. Iako bi vas neobičan miris na prvu mogao prestrašiti, okus je ugodno iznenađenje.

– Zapravo i nije kao klasična banana pa je zanimljivo da postoji ovakva varijacija voća koje je u nas popularno. Slatkasto i raspada se u ustima, čini mi se kao idealno osvježenje za ljeto – komentirala je Tajana. A isprobali smo i drukčiji pristup omiljenoj zimnici, džemu, koji je se na Filipinima radi od ljubičastog gomolja nalik batatu, a teglicu od 340 grama platit ćete šest eura. Dominira slatkasta nota, dok je tekstura pomalo mrvičasta, ali zajednički zaključak bio je da nam je teško bilo zamisliti da ga svakodnevno mažemo na kruh. Autohtono voće otočja kušali smo pak u obliku soka, a riječ je o calamansiju, takozvanom filipinskom limunu koji nas je ipak malo više podsjetio na mandarinu, a neki su komentirali kako bi bio dobra zamjena za Fantu s obzirom na to da nije gaziran. Limenka stoji 1,85 eura. Osvojila nas je i činjenica da Filipinci vole grickati začinjene orašaste plodove. Kombinaciju kikirikija, kukuruza i zelenog graška koja se nalazi u Ding Dong paketiću lako bismo mogli zamisliti kao zamjenu za kokice u kinima, a ocjene su rasle s obzirom na optimalnu pikantnost i hrskavost. Vrećica stoji jedan i pol euro.

Na jelovniku se našla i kombinacija kikirikija, kukuruza i zelenog graška koja bi mogla zamijeniti kokice u kinu, džem od ljubičastog gomolja nalik batatu i sok od ličija s komadićima želea koji nastaje fermentacijom kokosove vode Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ali pobjednik u kategoriji slanih grickalica definitivno je nepalska varijacija krokija s okusom tradicionalnog umaka acharija. "Na prvi griz čine se kao uobičajeni začinjeni slaniš, a onda vas preplavi pikantnost pa se ne preporučuje onima koji to ne vole. Okus je pun, tekstura idealna za grickanje", zaključila je Ida o snacku koji možete nabaviti za 1,45 eura. Snažne ukuse ugasili smo nježnim, gotovo cvjetnim notama soka od ličija, biljke koja se popularno naziva i azijska trešnja. Tekućina je obogaćena komadićima želea koji nastaje fermentacijom kokosove vode, a stoji 1,95 eura. Večernjakov žiri ostao je podijeljen jer neke je osvojio okus koji podsjeća na ružinu vodicu, dok su drugi komentirali kako je suviše sladak. A nepalska delikatesa, ukiseljeni izdanci bambusa, već su na miris ipak bili malo preintenzivni za naša nepca, ali hrabri ih u Katmandu martu mogu potražiti za 6,60 eura. Nepalske smo proizvode ocijenili s 3,6 od 5.

Solidnu trojku pak dobio je miks indijskih i pakistanskih namirnica. Isprobali smo konzervirani krumpir koji dolazi u kombinaciji s piskavicom, biljkom koja je bogata ljekovitim svojstvima. Nekima su začini bili suviše opori, dok bi ih drugi rado isprobali u kombinaciji s mesom i umakom. Konzerva koju možete obogatiti pripremom na tavici stoji 2,70 eura. Isprobali smo i dal tadka, gotovo jelo koje je potrebno zagrijati u mikrovalnoj. Porcija je 2,26 eura, a idealno je ako želite nešto na žlicu. Baza je leća, a okus je upotpunjen lukom, čilijem i raznim začinima.

– Okrepljujuće je i mislim da bih se od ovog mogla dobro najesti. Dobra je zamjena za klasično varivo – ustvrdila je Tajana. Indijsko-pakistanski obrok zalili smo sokom od šipka za 1,30 eura koji je osvojio aromom i svježinom. Ipak, kao i većina pića iz našeg testiranja, činilo nam se kako je u njemu malo previše zaslađivača, ali velika je prednost u tome što imamo prilike probati okuse koji u Hrvatskoj i nisu toliko popularni ili ih uopće ne možemo naći.