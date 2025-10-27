Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE BAŠ BEZAZLENO

Nećete vjerovati u čemu vam dostavljaju hranu: 'Ovo sigurno nije u skladu s propisima koji se tiču higijene'

Glovo dostavljač biciklom razvozi narudžbe po cijelom gradu
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
27.10.2025.
u 19:00

Državni inspektorat, na temelju izvještaja i prijava građana, poduzeo je odgovarajuće korake te započeo pojačani nadzor u ovoj oblasti

Na temelju brojnih pritužbi potrošača, Hrvatska je suočena s problemom nehigijenskih uvjeta dostave hrane. Iako su dostavljačke platforme poput "Glovo" izuzetno popularne, pritužbe na loše održavane spremnike i prljavu opremu dostavljača postaju sve učestalije. Građani navode da u mnogim slučajevima osjećaju neugodne mirise povezane s vozilima i opremom, javlja platforma Halo, Inspektore.

Državni inspektorat, na temelju izvještaja i prijava građana, poduzeo je odgovarajuće korake te započeo pojačani nadzor u ovoj oblasti. Inspektori sada provode kontrolu dostavljačkih spremnika i uvjeta u kojima se hrana dostavlja, kako bi osigurali poštivanje europskih higijenskih standarda. Prema Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane, vozila i spremnici za dostavu hrane moraju biti redovito održavani u ispravnom stanju kako bi se spriječila kontaminacija hrane, izvještavaju s platforme na svom Facebooku. 

Unatoč propisima, na terenu se još uvijek uočavaju nepravilnosti, zbog čega su potrošači postali sve glasniji u svojim prijavama. Neki čak navode da su mirisi postali toliko neugodni da su se širili i u zajedničkim prostorijama poput liftova u trgovačkim centrima. Problem nije samo u vanjskom izgledu i neugodnim mirisima, već i u zdravlju korisnika koji riskiraju konzumaciju hrane iz nepravilno održavanih spremnika.

Odgovorni subjekti, odnosno platforme i poslodavci dostavljača, sada su obvezni pokazati jasne procedure održavanja čistoće, uključujući pravovremeno čišćenje, pranje i dezinfekciju. Državni inspektorat već provodi vizualne kontrole spremnika, a u nadzoru su uključeni i planovi čišćenja koji trebaju osigurati da dostavljači poštuju propisane standarde.

Iako je situacija s nepravilnostima u dostavi hrane još uvijek prisutna, novi nadzor bi trebao dovesti do poboljšanja higijenskih uvjeta, a potrošači sada mogu očekivati odgovorniji pristup dostavljača i njihovih poslodavaca. 

Ključne riječi
Halo Inspektore Barkod Dostavljači dostava

Komentara 4

Pogledaj Sve
BB
bbbkkk
20:04 27.10.2025.

Fascinanto je da je ljude tek sada pocela smetati prljavstina onih kutija u kojima se nosi hrana. Sada kada su pocele i smdriti.

IS
Ivan.S
20:32 27.10.2025.

Neka neka, sve više ljudi ne želi sebi spremati hranu doma, tako vam i treba. Ja si kuham doma. Mladi jedva da znaju jaja ispržiti na tavi.

SV
Svelažovi
20:26 27.10.2025.

Kada vidim zamazane dostavljače ne znam kako lijeni Hrvati mogu uopće bilo što naručivati.Zdravije si je ako ništa spohati kruh.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja