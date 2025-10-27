Nećete vjerovati u čemu vam dostavljaju hranu: 'Ovo sigurno nije u skladu s propisima koji se tiču higijene'

Na temelju brojnih pritužbi potrošača, Hrvatska je suočena s problemom nehigijenskih uvjeta dostave hrane. Iako su dostavljačke platforme poput "Glovo" izuzetno popularne, pritužbe na loše održavane spremnike i prljavu opremu dostavljača postaju sve učestalije. Građani navode da u mnogim slučajevima osjećaju neugodne mirise povezane s vozilima i opremom, javlja platforma Halo, Inspektore.

Državni inspektorat, na temelju izvještaja i prijava građana, poduzeo je odgovarajuće korake te započeo pojačani nadzor u ovoj oblasti. Inspektori sada provode kontrolu dostavljačkih spremnika i uvjeta u kojima se hrana dostavlja, kako bi osigurali poštivanje europskih higijenskih standarda. Prema Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane, vozila i spremnici za dostavu hrane moraju biti redovito održavani u ispravnom stanju kako bi se spriječila kontaminacija hrane, izvještavaju s platforme na svom Facebooku.

Unatoč propisima, na terenu se još uvijek uočavaju nepravilnosti, zbog čega su potrošači postali sve glasniji u svojim prijavama. Neki čak navode da su mirisi postali toliko neugodni da su se širili i u zajedničkim prostorijama poput liftova u trgovačkim centrima. Problem nije samo u vanjskom izgledu i neugodnim mirisima, već i u zdravlju korisnika koji riskiraju konzumaciju hrane iz nepravilno održavanih spremnika.

Odgovorni subjekti, odnosno platforme i poslodavci dostavljača, sada su obvezni pokazati jasne procedure održavanja čistoće, uključujući pravovremeno čišćenje, pranje i dezinfekciju. Državni inspektorat već provodi vizualne kontrole spremnika, a u nadzoru su uključeni i planovi čišćenja koji trebaju osigurati da dostavljači poštuju propisane standarde.

Iako je situacija s nepravilnostima u dostavi hrane još uvijek prisutna, novi nadzor bi trebao dovesti do poboljšanja higijenskih uvjeta, a potrošači sada mogu očekivati odgovorniji pristup dostavljača i njihovih poslodavaca.