Ne dopustite da i vaša auto postane meta lopova. Ovi savjeti mogu sačuvati novac i živce

Prva i najvažnija linija obrane ne košta ništa: stjecanje navike. Uvijek provjerite jeste li zatvorili sve prozore, zaključali vrata i uzeli ključeve sa sobom, čak i ako se udaljavate na samo par trenutaka. Parkiranje na dobro osvijetljenim i prometnim mjestima, po mogućnosti pokrivenim videonadzorom, također značajno smanjuje rizik jer lopovi izbjegavaju pozornost. Također, ne ostavljajte vrijedne predmete na vidljivim mjestima.

Mehaničke brave predstavljaju snažan vizualni i fizički deterent. Najpopularnija je blokada volana, čelična šipka koja sprječava okretanje upravljača i čini vozilo neupravljivim. Slično funkcioniraju i brave za papučice te brave za mjenjač. Ovi uređaji, dostupni već od tridesetak eura, poručuju kradljivcima da će im za krađu trebati znatno više vremena i buke, što povećava rizik da budu uhvaćeni. Za potpunu imobilizaciju koriste se i blokade kotača, popularne "lisice".

U eri "pametnih" ključeva i sustava za ulazak bez ključa (keyless entry), lopovi su razvili nove, visokotehnološke metode. Relejnim napadom, koristeći posebne uređaje, mogu pojačati signal vašeg ključa, otključati i pokrenuti automobil. Srećom, rješenje za ovu prijetnju je jednostavno i pristupačno. Riječ je o Faradayevim torbicama ili kutijama, koje su izrađene od materijala koji blokiraju sve elektromagnetske signale. Držeći ključ u takvoj zaštiti dok ste kod kuće, u potpunosti onemogućavate lopovima da presretnu njegov signal i zaštitili ste svoje vozilo od jedne od najčešćih metoda krađe.

Većina modernih automobila tvornički je opremljena elektroničkim imobilizatorom, sustavom koji sprječava pokretanje motora bez ispravnog ključa s kodiranim čipom. To je spriječilo klasično "spajanje žica", no za potpunu sigurnost preporučuje se ugradnja dodatnog alarmnog sustava. Napredni alarmi ne samo da stvaraju buku, već nude višeslojnu zaštitu. Opremljeni su senzorima udarca, nagiba i pokreta unutar kabine te obavještavaju vlasnika putem dvosmjerne komunikacije na daljinski upravljač ili mobilnu aplikaciju. Kvalitetniji sustavi imaju i vlastito napajanje pa rade i ako lopov odspoji akumulator, a često uključuju i dodatnu blokadu motora ili pumpe za gorivo.

Jednom kada je vozilo ukradeno, ključni su sustavi za praćenje. Ugradnjom skrivenog GPS lokatora, poput sustava CarLock, vlasnik u svakom trenutku može pratiti točnu lokaciju svog vozila u stvarnom vremenu putem aplikacije. Ovi sustavi nude i funkcije poput "geofencinga", pa će vlasnik primiti trenutnu obavijest ako automobil napusti zadanu zonu. U slučaju krađe, precizni podaci o lokaciji uvelike pomažu policiji u brzom pronalasku i oporavku vozila.

Niti jedan pojedinačni sustav nije sto posto siguran, stoga stručnjaci preporučuju slojevit pristup. Najbolja zaštita postiže se kombinacijom različitih metoda: vidljive mehaničke brave, skrivenog elektroničkog alarma s blokadom motora te GPS lokatora za oporavak. Svaki dodatni sloj zaštite lopovu oduzima vrijeme i povećava rizik, čineći vaš automobil znatno manje privlačnom metom.