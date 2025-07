Rampe i kućice odlaze u povijest, ali stiže bijeli auto s plavim rotirkama: Ovako će od iduće godine izgledati naplata cestarina

Možda neće biti rampa i kućica, ali će zato će biti plave rotirke na vozilu RAL 9010 boje. Ministarstvo prometa uputilo je u javno savjetovanje novi Zakon o naplati cestarine, prema kojem se mijenja što ili tko će moći zaustaviti vozila i zaračunati im cestarinu kad u Hrvatsku stigne novi sustav naplate. Plave rotirke koje smo spomenuli pripadat će vozilu potpuno bijele boje, to je tip 9020 prema RAL-ovu katalogu boja koji se spominje u zakonu, a osim svjetlosne signalizacije, ti će automobili imati i uređaje za komuniciranje s vozačima na kojima će pisati, primjerice, "slijedi me" te će biti označena natpisom ESNC, što je kratica za Elektronički sustav naplate cestarine. Vozit će ih – nadzornik, službena osoba koja će od kraja 2026. paziti da su svi platili dionicu autoceste po kojoj se voze.

Prepoznaje pločice

Upravo se do tada očekuje da bi se novi sustav mogao početi primjenjivati jer sam zakon na snagu stupa tek 1. studenoga 2026., a u razdoblju do tada radit će se na pripremi infrastrukture, uređaja, softvera i javnih kampanja za informiranje korisnika. Naravno, i sam novi Zakon o naplati cestarine mora biti spreman do tog datuma, što je i razlog njegova skorašnjeg donošenja. A prije nego što nastavimo s novostima, da se podsjetimo što to ESNC zapravo jest.

U novom modelu naplate cestarine više neće biti zaustavljanja na naplatnim kućicama, kao ni fizičkog plaćanja autoceste. Umjesto toga, (gotovo) svi će biti obvezni uključiti se u elektronički sustav naplate cestarine, ESNC. On, pak, podrazumijeva digitaliziranu, automatiziranu naplatu u tzv. slobodnom prometnom toku. Tehnološki, sustav se temelji na mikrovalnoj frekvenciji od 5,8 GHz i automatskom prepoznavanju registarskih pločica.

Za laka vozila, vozači mogu birati hoće li se registrirati putem sustava registarskih oznaka (tzv. APRP model) ili koristeći ENC uređaj. Za teška vozila ENC je obvezan. Sama registracija u sustav moći će se provesti na više načina: putem internetskog prodajnog mjesta, mobilne aplikacije, na prodajnim mjestima koncesionara ili njihovih partnera, kao i na "stazama za brzo uključenje". A što je to? E, pa staze za brzo uključenje bit će smještene na ključnim ulazima na autocestu, posebno na onim mjestima gdje vozači najčešće ulaze na autocestu ili gdje je veći promet. To su obično naplatna mjesta ili posebne trake neposredno prije ulaza na autocestu.

Što se vozača koji dolaze iz stranih zemalja tiče, i oni su obvezni registrirati se u ESNC. Teška vozila bez ENC uređaja moraju to učiniti odmah nakon ulaska u Hrvatsku, na prvom dostupnom korisničkom mjestu, dok laka vozila moraju biti registrirana prije ulaska na samu autocestu. Ovaj naš novi zakon priznaje i europski sustav elektroničke naplate (EENC), što znači da korisnici koji već koriste EENC u drugim državama članicama EU mogu, pod određenim tehničkim uvjetima, koristiti isti uređaj i u Hrvatskoj.

Ako stranac odluči ne platiti autocestu, do njega će se moći doći i naknadno jer zakon uvodi automatiziranu prekograničnu razmjenu podataka o korisnicima koji ne plate cestarinu. Ministarstvo unutarnjih poslova postaje nacionalna kontaktna točka za pristup registrima vozila drugih država članica EU. Sustav koristi računalnu aplikaciju Toll u sklopu Europskog informacijskog sustava za vozačke dozvole (Eucaris), čime se omogućuje slanje obavijesti o dugovanju vozačima iz drugih zemalja i potencijalno pokretanje prisilne naplate.

Kazna je 120 eura

Ako, nakon svega ovoga, netko ipak zaključi da se neće registrirati u ESNC, naplatit će mu se cestarina za dio koji je odvozio, a onda i kazna od 120 eura. U slučaju da ga u prekršaju uhvati nadzornik s početka našeg teksta, on će mu predložiti da se registrira u ESNC, a ako vozač odbije, bit će mu naloženo da napusti autocestu na prvome idućem izlazu. Osim "penala" od 120 eura, zakon predviđa i niz prekršajnih kazni.

Pravne osobe koje ne poštuju obveze mogu biti kažnjene novčanom kaznom u rasponu od 1000 do 1900 eura, dok odgovorne osobe unutar tih pravnih osoba mogu platiti od 300 do 600 eura. Obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu biti kažnjeni iznosom između 800 i 1300 eura, dok su za vozače kazne u rasponu od 300 do 600 eura. Isti iznos plaća i instruktor vožnje ako kandidat tijekom obuke počini prekršaj.

Zakon predviđa i poseban režim za osobe s invaliditetom te, iako formalno zadržava oslobađanje od plaćanja cestarine, uvodi mehanizam elektroničke kontrole toga prava. Da bi osoba s invaliditetom ostvarila besplatnu cestarinu, mora se prije svakog korištenja autoceste uključiti u ESNC putem namjenske staze i unijeti oznake vozila te broj Nacionalne iskaznice. Ovo uključivanje vrijedi isključivo za tu jednu vožnju, a tijekom vožnje osoba s invaliditetom mora biti fizički prisutna u vozilu.