Mehaničar otkrio koji rabljeni auto smatra najboljom kupnjom: 'Može prijeći 800.000 kilometara bez većih zahvata'

Na tržištu rabljenih automobila teško je pronaći vozilo za koje se može reći da je sigurna kupnja. Iako se mnogi kupci pri potrazi za pouzdanim modelom okreću japanskim i korejskim proizvođačima, jedan mehaničar tvrdi da se među najboljim izborima nalazi i jedan stariji europski automobil. Kupnja polovnog vozila za mnoge je vozače rizik, osobito ako nije poznato kako je automobil održavan i koliko su ga prethodni vlasnici pažljivo koristili. Zato savjeti mehaničara često privlače veliku pozornost, pogotovo kada govore o modelima koji mogu izdržati stotine tisuća kilometara.

Mehaničar koji na TikToku objavljuje pod profilom Juan José Ebenezer otkrio je koji bi automobil odabrao kada bi mu glavni kriterij bili dugovječnost i pouzdanost. Njegov izbor nije japanski ni korejski model, nego Volvo S60 prve generacije s 2,4-litrenim dizelskim motorom od 130 konjskih snaga. Prema njegovim riječima, riječ je o vrlo izdržljivom automobilu koji, uz redovito servisiranje i pažljivu vožnju, može prijeći između 600.000 i 800.000 kilometara bez većih zahvata na motoru. Posebno je pohvalio Volvov peterocilindarski dizelski motor, koji je među poznavateljima marke poznat po čvrstoj konstrukciji, mirnom radu i dugom vijeku trajanja. Upravo su ti motori tijekom godina stekli gotovo kultni status među ljubiteljima Volva.

Iako je prva generacija S60 predstavljena početkom 2000-tih, mehaničar smatra da taj model ni danas ne djeluje zastarjelo kada je riječ o udobnosti, sigurnosti i kvaliteti izrade. Volvo se desetljećima povezuje upravo sa sigurnošću, a S60 je jedan od modela koji je tu reputaciju dodatno učvrstio. Ipak, stručnjak upozorava da sama oznaka modela nije dovoljna garancija dobre kupnje. Kod rabljenih automobila presudni su servisna povijest, redovito održavanje i način na koji je vozilo korišteno prije prodaje. Zbog toga Volvo S60 prve generacije preporučuje vozačima koji traže povoljan, siguran i izdržljiv automobil za svakodnevnu vožnju, ali i za dulja putovanja. Ako je primjerak dobro održavan, smatra da može biti jedan od najisplativijih izbora na tržištu rabljenih vozila.