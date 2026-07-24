Facebook se pretvara u TikTok: Uskoro nas čeka velika promjena u izgledu aplikacije, evo što pripremaju

Facebook će započeti s testiranjem kako bi ispitali hoće li korisnici platforme htjeti zamijeniti svoj klasični News Feed za feed koji je u potpunosti posvećen video sadržaju. Tehnološki gigant najavio je niz ažuriranja proizvoda, navode iz Hollywood reportera, a jedna od najznačajnijih novosti je pokretanje "imerzivnog" video playera preko cijelog zaslona koji bi se aktivirao onog trenutka kada korisnik otvori aplikaciju. Ovaj potez predstavlja jedan od najvažnijih zaokreta za Facebook u njegovoj dvadesetogodišnjoj povijesti, udaljavajući se od prepoznatljivog prikaza s objavama prijatelja i stranica prema algoritamski pokretanom vertikalnom video streamu, vrlo sličnom TikTokovom "For You" feedu. Promjena odražava dubinsku transformaciju načina na koji konzumiramo sadržaj i jasan je pokazatelj smjera u kojem se kreću društvene mreže.

"Ljudi nam pokazuju da žele više imerzivnih, vizualnih iskustava usmjerenih na video, a video je mjesto gdje se odvijaju razgovori, formiraju zajednice, pa čak i gdje započinje trgovina", napisao je u objavi na blogu Tom Alison, voditelj Facebooka. Njegove riječi potvrđuju i statistike, koje pokazuju da video sada čini više od 60 posto vremena provedenog na Facebooku. Ovaj trend nije slučajan, već je rezultat strateškog usmjeravanja Mete, čiji se kratki video format Reels pokazao kao nevjerojatan uspjeh. Reels je sada posao s godišnjim prihodom od 50 milijardi američkih dolara, ostvarujući veći prihod od oglašavanja čak i od YouTubea, što jasno govori o financijskoj snazi koja stoji iza ove odluke o potpunom redizajnu.

Alison dodaje da će tvrtka započeti s testiranjem nove, video-orijentirane verzije Facebooka na odabranim međunarodnim tržištima kasnije ove godine, a "istraživat će i njezino uvođenje u Sjedinjene Američke Države" sljedeće godine. Za sve one koji nisu spremni na tako drastičnu promjenu, postojat će mogućnost isključivanja i povratka na klasični Facebook, pri čemu će tradicionalni feed ostati dostupan kao zasebna kartica unutar aplikacije. Ovim potezom tvrtka pokušava uravnotežiti potrebu za inovacijama i privlačenjem novih korisnika s očuvanjem lojalnosti postojeće baze koja je navikla na starije sučelje.

Iako je riječ o testiranju, sama ideja da Facebook postane aplikacija s videom u prvom planu naglašava promjenjivu dinamiku digitalnih medija. U pozadini ove transformacije nalaze se dva ključna stupa: rastuća dominacija video sadržaja i ogroman napredak umjetne inteligencije. U središtu svega je Metin tehnološki plan do 2026. godine, koji uključuje razvoj jedinstvenog AI modela za pokretanje preporuka u cijelom svom video ekosustavu, uključujući Reels, grupe i glavni feed. Taj novi AI sustav već je u testiranjima na Reelsu pokazao impresivne rezultate, dovodeći do povećanja vremena gledanja od osam do deset posto, što dokazuje njegovu sposobnost da znatno učinkovitije uči iz podataka u usporedbi s prethodnim generacijama.

Facebookov zaokret prema videu izravan je odgovor na rastuću popularnost platformi poput TikToka, koje su osvojile mlađu demografiju. Dok postojeća baza korisnika Facebooka neizbježno stari, TikTok je zaokupio pažnju mlađih generacija, prisiljavajući Metu na agresivnu prilagodbu. Ova promjena sa sobom nosi i rizik, jer bi mogla odbiti dio korisnika koji Facebook i dalje prvenstveno koriste za povezivanje s prijateljima i obitelji, a ne za konzumaciju beskonačnog niza algoritamski preporučenih videa. Unatoč tome, čini se da je tvrtka spremna preuzeti taj rizik kako bi osigurala dugoročnu relevantnost. Paralelno s tim, i Instagram testira epizodni video u svojoj novoj TV aplikaciji, što je još jedan pokazatelj Metine namjere da preotme što veći dio kolača od oglašavanja u videu od tradicionalnih medijskih kuća.

Uz ovu ključnu promjenu, Facebook je najavio i niz drugih značajki. Među njima je besplatan program Verified, koji će korisnicima omogućiti provjeru identiteta u zamjenu za plavu kvačicu, što je posebno važno za usluge poput Facebook Datinga ili Marketplacea gdje je povjerenje ključno. Također, pokrenut će i nove aplikacije, uključujući Seller, namijenjenu aktivnim prodavačima na Marketplaceu, te Forum, novu aplikaciju koja će ljudima omogućiti dublje uranjanje u Facebook grupe. Sva ova kretanja ukazuju na budućnost u kojoj će umjetna inteligencija i imerzivni video sadržaj biti u samom središtu iskustva na najvećoj svjetskoj društvenoj mreži, koja se neprestano mijenja kako bi zadržala svoju poziciju na vrhu.

"Nakon dvadeset godina, uvijek poboljšavamo izgled i dojam Facebooka - kako se potrebe ljudi razvijaju, tako se razvija i Facebook", zaključuje Alison. "Obrazac koji oblikuje naše proizvode uvijek je isti: ljudi nam pokazuju što žele načinom na koji koriste aplikaciju. Mi slušamo, učimo, eksperimentiramo i evoluiramo."