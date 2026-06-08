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AUTOMOBILI U HRVATSKOJ

Ovo su najprodavanije marke automobila u Hrvatskoj, jedan 'kinez' nadomak je TOP 10

Split: Prometni kolaps na prometnicama
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Sandra Mikulčić
08.06.2026.
u 15:02

Dakle, u top 10 imamo čak dvije premium marke, jer se u tom elitnom društvu starosjediocu Audiju sada pridružio i BMW.

U Hrvatskoj su u prvih pet mjeseci ove godine ukupno prodana 34.654 nova osobna automobila, kazuju podaci Promocije Plus. Lani u istom razdoblju rezultat je bio 32.478 – jasno je da smo i dalje na stabilnoj uzlaznoj putanji. U samom vrhu promjena nema. Najprodavanija marka automobila na našem tržištu i dalje je Škoda - s 1340 auta novoregistrirana u svibnju, odnosno 4579 od početka godine pa do kraja svibnja – a leđa joj s drugog mjesta čuva Volkswagen, marka iz iste, Volkswagen Grupe. Volkswagen je u svibnju sa 1479 novoregistriranih primjeraka zabilježio najbolju prodaju od svih marki, a od početka 2026. ukupno je prodao 4203 vozila. U top pet najprodavanijih marki u Hrvatskoj još su Opel, Renault i Suzuki. Dalje slijede Toyota, Dacia, Hyundai, BMW i Audi.

Dakle, u top 10 imamo čak dvije premium marke, jer se u tom elitnom društvu starosjediocu Audiju sada pridružio i BMW. Štoviše, prestigao ga je, jer je BMW ove godine prodao 1443 automobila, a Audi njih 1327. Najuspješnija kineska marka u Hrvatskoj popela se na 12. poziciju, s ukupno prodanih 788 primjeraka, od čega 260 u svibnju. BYD je time pokazao da se i na našem tržištu ruše predrasude vezane za kineske automobile, jer je iza sebe ostavio i mnoge poznate europske brendove. Na tržišnoj ljestvici polako, ali sigurno penju se i drugi 'kinezi' pa su u prvih 25 još i MG, Omoda, Geely i Jaecoo. Kupci sve više gledaju što se po kojoj cijeni nudi, dok u drugi plan polako pada pitanje gdje je koji automobil proizveden.

Koji su najtraženiji modeli automobila u Hrvatskoj?  Škoda Octavia, Volkswagen T-Cross, Opel Frontera, Renault Clio i Suzuki Vitara drže prvih pet pozicija – gledamo li prodajne brojke za prvih pet mjeseci. U svibnju je najbolje tržio Volkswagen. Konkretno, prodao je 774 T-Crossa pa je taj model izbio na čelo liste najprodavanijih. Opel Frontera je druga s 554 novoregistrirana primjerka. Slijede Škoda Octavia s 488, Renault Clio s 350 i Škoda Kamiq s 265 novoregistriranih primjeraka.

Među novim automobilima u prodajnim je salonima sve više hibrida, a sve manje 'čistih' benzinaca, dok su dizelaši već postali rijetkost. Stoga ne čudi da je među ove godine prodanim novim autima najviše hibrida – njih 46,6 posto odnosno 16.156. Benzinaca je 37,8 posto (13.087 automobila). Električni automobili i dalje zauzimaju mali dio tržišta, no popularnost im ipak raste. U 2026. novoregistrirano je 1478 potpuno električnih automobila, što je 4,3 posto tržišnog udjela.
Ključne riječi
automobili osobna vozila

Komentara 1

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PR
Prki
15:55 08.06.2026.

Sadašnji električni automobili su totalna glupost i obmana pogotovo kineski onda tek Kinezi pokušavaju manipulacijom uvjeriti ljude a neki jesu nasjeli na reklamu da se radi o super proizvodu zapravo je garbiđ

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