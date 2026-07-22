Izdano upozorenje: Ove čaše izbacite iz kuhinje, prepune su kadmija i olova

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda čaše za piće s otiskom roza voća i zelenog lišća, kapaciteta 200 ml, oznake WGR 563 i broja artikla 1221207 / P278285, koja se prodavala po cijeni od 1 euro. Razlog opoziva je povećan sadržaj olova i kadmija, zbog čega proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na službenoj web stranici poduzeća: https://poduzece.kik.hr/sigurnosni-opoziv-proizvoda. Proizvod je podrijetlom iz Kine, a dobavljač je KiK Textilien und Non-Food GmbH iz Njemačke. Maloprodaju je vršila tvrtka Kik Textilien und Non-Food d.o.o., s adresom Zaprešička ulica 2, 10290 Jablanovec.