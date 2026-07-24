FOTO Najskuplji propusti na cestama: Ovo je 5 prekršaja koji će vas koštati više od 2000 eura, a možete završiti i u zatvoru
Za najteže oblike kršenja prometnih pravila, sustav ne poznaje milost, a posljedice su osmišljene tako da svakoga natjeraju da dvaput razmisli prije nego što ugrozi sebe i druge. U samom vrhu najtežih i najskupljih prometnih grijeha nalazi se skupina od pet prekršaja za koje je propisan identičan, zastrašujući raspon kazni. Svaki od njih nosi potencijalnu novčanu kaznu od 1.320 do čak 2.650 eura, a kao alternativa, sud može izreći i kaznu zatvora u trajanju do 60 dana. Uz financijski teret, vozači uhvaćeni u počinjenju ovih djela redovito ostaju i bez vozačke dozvole na dulje razdoblje te im se upisuju negativni prekršajni bodovi, koji ih stavljaju pod poseban nadzor policije. Akumulacija takvih bodova u konačnici može dovesti i do potpunog i trajnog gubitka prava na upravljanje motornim vozilom, čime se opasne vozače dugoročno miče s ceste.
Prva dva prijestupa na ovoj crnoj listi vjerojatno su i najčešći uzroci teških prometnih nesreća: divljanje brzinom i vožnja pod utjecajem alkohola. Konkretno, zakon najstrože kažnjava prekoračenje dopuštene brzine u naseljenom mjestu za više od 50 kilometara na sat. Takva brzina u urbanom okruženju, gdje se nalaze pješaci, djeca i biciklisti, pretvara automobil u smrtonosno oružje. Jednakom strogošću tretira se i vožnja s koncentracijom alkohola u krvi većom od 1,5 g/kg. U tom stanju, vozačeve reakcije su drastično usporene, prosuđivanje mu je zamagljeno, a sposobnost upravljanja vozilom svedena na minimum. Zbog toga zakonodavac ne radi razliku - bez obzira jurite li trijezni ili vozite pod teškim utjecajem alkohola, suočeni ste s istom prijetnjom kazne do 2.650 eura ili odlaskom u zatvor.
Odmah uz bok vožnji u alkoholiziranom stanju nalazi se i prekršaj koji mnogi pogrešno smatraju manjim zlom - odbijanje testiranja. Ukoliko vas policijski službenik zatraži da se podvrgnete ispitivanju na prisutnost alkohola ili droga u organizmu, a vi to odbijete, automatski ste počinili jedan od najtežih prekršaja. Logika iza ove odredbe vrlo je jednostavna: pretpostavlja se da osoba koja je trijezna i čista nema razloga odbiti test. Stoga se takvo ponašanje tumači kao prešutno priznanje krivnje i kažnjava se jednako rigorozno kao i da je alkometar pokazao vrijednost iznad 1,5 promila. Kazna je, dakle, ponovno od 1.320 do 2.650 eura ili zatvor do 60 dana, uz obaveznu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom i upisivanje negativnih bodova.
Među najbezobzirnije i potencijalno najkatastrofalnije poteze u prometu spada vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila. Teško je i zamisliti šok i užas vozača koji pri punoj brzini ispred sebe ugleda vozilo koje mu dolazi ususret. Posljedice takvih susreta gotovo su uvijek fatalne. Zbog izravne opasnosti od čeonog sudara, ovaj se prekršaj kažnjava maksimalnim novčanim iznosom do 2.650 eura ili zatvorom, ali i obaveznom zabranom upravljanja vozilom u trajanju od šest do čak 12 mjeseci, uz dodjelu kaznenih bodova.
Posljednji, ali po svojoj moralnoj težini možda i najteži prekršaj s liste, jest bijeg s mjesta prometne nesreće u kojoj ima ozlijeđenih ili poginulih osoba. Kazna za ovaj prekršaj u najvišem rangu, do 2.650 eura ili 60 dana zatvora, no popratne sankcije su još oštrije. Vozaču se obavezno izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 12 mjeseci, a upisuje mu se i šest negativnih prekršajnih bodova, što je golem korak prema trajnom gubitku vozačke dozvole.