Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
Hrvatska svladala Sloveniju (2:1) u posljednjoj provjeri prije Svjetskog prvenstva
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA TIKTOKU

Što se događa iza zatvorenih vrata na luksuznim jahtama? Zaposlenica koja radi za milijardere sve razotkrila

Foto: TikTok
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
07.06.2026.
u 22:00

Giselle na svojim profilima redovito objavljuje uvid u svijet koji je većini ljudi nedostupan. Od elitnih zabava na pučini do iscrpljujućeg tempa rada posade koja gostima mora biti na raspolaganju gotovo cijeli dan i noć. Njezine su objave i svjedočanstva izazvali golem interes jer bez zadrške prikazuju naličje života na luksuznim plovilima

Mnogima se boravak na raskošnim jahtama čini kao idealan život, no iza blještavila u kojem uživaju milijarderi često se kriju krajnje nesvakidašnji prohtjevi. O tim je detaljima javno progovorila Giselle Azueta, mlada žena s višegodišnjim iskustvom rada na superjahtama, koja putem društvenih mreža razotkriva svakodnevicu osoblja zaposlenog kod imućnih klijenata.

@giselleazueta #yate #pov #superyate #oceano #desayuno #mesa ♬ Swan Lake "dance of four swans" - Kohrogi

Giselle na svojim profilima redovito objavljuje uvid u svijet koji je većini ljudi nedostupan. Od elitnih zabava na pučini do iscrpljujućeg tempa rada posade koja gostima mora biti na raspolaganju gotovo cijeli dan i noć. Njezine su objave i svjedočanstva izazvali golem interes jer bez zadrške prikazuju naličje života na luksuznim plovilima. Prema njezinim tvrdnjama, zaposlenici se nerijetko suočavaju s bizarnim i neugodnim okolnostima jer bogata klijentela podrazumijeva ispunjenje gotovo svake zamisli. Kako navodi, riječ "ne" u tom poslu praktički ne postoji, osim u slučajevima ugrožene sigurnosti ili ekstremno neprimjerenih zahtjeva.

Prisjetila se šokantnih trenutaka, poput gostiju koji su zahtijevali potpuno apsurdne usluge ili onih koji su inzistirali na vrhunskom luksuzu u svakoj sitnici. Tako su neki bogataši tražili isključivo flaširanu vodu čak i za kupanje, dok su njihovi ljubimci uživali u obrocima skupljima od onoga što si prosječan čovjek može priuštiti. Iako Giselle ističe da ovaj posao nudi izvrsna primanja i priliku za obilazak svijeta, on donosi i golem pritisak. Članovi posade, napominje, moraju u svakom trenutku izgledati savršeno jer vlasnici žele da apsolutno sve oko njih odiše luksuzom – uključujući i ljude koji ih poslužuju.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'
1/16

Bez obzira na sve izazove, njezine objave svakodnevno prati mnoštvo ljudi opčinjenih životom bogataša iza kulisa. Upravo zbog toga njezini videozapisi redovito postaju viralni hitovi, dok javnost pokušava dokučiti koliko stvarnog glamura doista stoji iza besprijekornih fotografija s luksuznih jahti.

FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta
1/16

Ključne riječi
posada novac milijarderi jahta TikTok showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!