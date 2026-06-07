Što se događa iza zatvorenih vrata na luksuznim jahtama? Zaposlenica koja radi za milijardere sve razotkrila

Mnogima se boravak na raskošnim jahtama čini kao idealan život, no iza blještavila u kojem uživaju milijarderi često se kriju krajnje nesvakidašnji prohtjevi. O tim je detaljima javno progovorila Giselle Azueta, mlada žena s višegodišnjim iskustvom rada na superjahtama, koja putem društvenih mreža razotkriva svakodnevicu osoblja zaposlenog kod imućnih klijenata.

Giselle na svojim profilima redovito objavljuje uvid u svijet koji je većini ljudi nedostupan. Od elitnih zabava na pučini do iscrpljujućeg tempa rada posade koja gostima mora biti na raspolaganju gotovo cijeli dan i noć. Njezine su objave i svjedočanstva izazvali golem interes jer bez zadrške prikazuju naličje života na luksuznim plovilima. Prema njezinim tvrdnjama, zaposlenici se nerijetko suočavaju s bizarnim i neugodnim okolnostima jer bogata klijentela podrazumijeva ispunjenje gotovo svake zamisli. Kako navodi, riječ "ne" u tom poslu praktički ne postoji, osim u slučajevima ugrožene sigurnosti ili ekstremno neprimjerenih zahtjeva.

Prisjetila se šokantnih trenutaka, poput gostiju koji su zahtijevali potpuno apsurdne usluge ili onih koji su inzistirali na vrhunskom luksuzu u svakoj sitnici. Tako su neki bogataši tražili isključivo flaširanu vodu čak i za kupanje, dok su njihovi ljubimci uživali u obrocima skupljima od onoga što si prosječan čovjek može priuštiti. Iako Giselle ističe da ovaj posao nudi izvrsna primanja i priliku za obilazak svijeta, on donosi i golem pritisak. Članovi posade, napominje, moraju u svakom trenutku izgledati savršeno jer vlasnici žele da apsolutno sve oko njih odiše luksuzom – uključujući i ljude koji ih poslužuju.

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Bez obzira na sve izazove, njezine objave svakodnevno prati mnoštvo ljudi opčinjenih životom bogataša iza kulisa. Upravo zbog toga njezini videozapisi redovito postaju viralni hitovi, dok javnost pokušava dokučiti koliko stvarnog glamura doista stoji iza besprijekornih fotografija s luksuznih jahti.