FOTO Vlasnik auta ostao u šoku: Što je moglo napraviti ovakvu savršenu rupu na staklu?

Korisnik Reddita pod imenom "Downtown_Calendars" izazvao je pravu buru na internetu kada je objavio fotografije neobičnog oštećenja na vjetrobranskom staklu svog automobila. Naime, na staklu se vidi gotovo savršeno kružno, prstenasto napuknuće koje ostavlja središnji dio netaknutim. Vlasnik je u objavi napisao: "Auto je bio parkiran okrenut prema garaži. Nikad nisam vidio ništa slično. Niti stručnjaci za staklo." Fotografija je brzo postala viralna, prikupivši gotovo 16.000 glasova i gotovo dvije tisuće komentara u kojima su korisnici pokušali odgonetnuti što se dogodilo.

Rasprava je ponudila širok spektar mogućih uzroka, od vrlo logičnih do potpuno bizarnih. Najpopularnija teorija, koja je dobila više od sedam tisuća glasova, sugerira da je na staklu prethodno popravljeno manje oštećenje od kamenčića. Zbog naglih promjena temperature, staklo se napelo oko popravljenog dijela i puklo u ovom specifičnom uzorku. Drugi su predlagali da je oštećenje nastalo zbog udarca nekog okruglog, ali relativno mekog predmeta poput bejzbolske ili košarkaške lopte, ili da je riječ o grešci u proizvodnji stakla, gdje je točka naprezanja ostala od vakuumske hvataljke korištene u tvornici.

Dok su se jedni držali fizike i logike, drugi su pustili mašti na volju, što je i karakteristično za Reddit zajednicu. Pojavile su se teorije o vandalizmu, pri čemu se nagađalo da je netko možda koristio kutnu brusilicu, krunu za bušenje ili neki drugi alat kako bi namjerno oštetio staklo. Neki su se pitali gdje su komadići stakla koji nedostaju, dok su drugi tražili dodatne fotografije iz različitih kutova kako bi bolje procijenili štetu.

Iako se mnoge teorije čine nevjerojatnima, znanost nudi objašnjenje koje bi moglo biti ključno. Fenomen poznat kao "spontano pucanje stakla" nije toliko rijedak, a najčešći uzrok mu je termalni stres. Do njega dolazi uslijed ekstremnih i brzih promjena temperature, kada se staklo neravnomjerno širi i skuplja. Moguće je da je automobil bio izložen ekstremnim vremenskim uvjetima, što je uzrokovalo pucanje stakla na mjestu gdje je možda postojalo neko mikroskopsko oštećenje ili tvornička greška.

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*uz korištenje AI-ja