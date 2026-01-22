Kako pripremiti automobil za temperaturne minuse: Ovo je vodič kojeg ne smijete zaobići

Zimski uvjeti stavljaju automobil na ozbiljan test. Niske temperature, snijeg, led i kratke dnevne vožnje zahtijevaju dodatnu pažnju. Ne samo kad je riječ o gumama i akumulatoru, već i o gorivu. Iako se o tome rjeđe govori, kvaliteta i prilagođenost goriva zimskim uvjetima ključni su za pouzdan rad motora.

Zimska priprema vozila: osnove koje ne treba preskakati

Prije prvih ozbiljnijih minusa preporučuje se provjeriti:

· stanje zimskih guma i tlak u njima

· ispravnost akumulatora (hladnoća značajno smanjuje njegovu učinkovitost)

· razinu i otpornost rashladne tekućine

· brisače, svjetla i tekućinu za pranje stakala

· stanje kočnica i sustava grijanja.

No, čak i savršeno pripremljen automobil može imati problema ako ne vodimo računa o ekstremnim temperaturnim uvjetima kakvima smo već svjedočili ove godine i u Hrvatskoj.

Distributeri se s kvalitetom goriva ne igraju

Goriva koja se stavljaju na tržište u Hrvatskoj, kao i u ostatku Europske unije, moraju zadovoljiti strogo propisane tehničke specifikacije. Zimski dizel ima propisanu otpornost na hladnoću, što znači da mora ostati protočan i pri vrlo niskim temperaturama. U praksi to sprječava stvaranje parafinskih kristala koji mogu začepiti filter goriva i onemogućiti pokretanje motora. Domaći distributeri, osobito oni najveći, s kvalitetom goriva se ne igraju jer sva goriva na benzinskim postajama prolaze redovite laboratorijske kontrole kako bi se osigurala kvaliteta u skladu s hrvatskom Normom HRN EN 590 i europskom normom EN 590. Ono što vozači dizela trebaju imati na umu da je u Hrvatskoj u zimskom razdoblju, koje je definirano od 16. studenog do 29. veljače, propisano da dizelsko gorivo mora ostati protočno do –15 °C. Dizelska goriva domaćih distributera vjerojatno će podnijeti i veći minus, no bolje je djelovati preventivno ako prognostičari najave velike minuse.

Vrlo niske temperature: kada razmišljati o aditivima?

Iako standardno zimsko gorivo zadovoljava potrebe većine vozača, postoje situacije u kojima dodatna zaštita ima smisla. To se posebno odnosi na:

· dugotrajne temperature znatno ispod –15 °C

· vozila koja stoje na otvorenom

· starije dizelske motore

· planirane boravke u planinskim ili alpskim područjima.

U takvim slučajevima vozači se mogu odlučiti za korištenje aditiva za gorivo koji dodatno poboljšavaju otpornost na hladnoću i pomažu u očuvanju protočnosti dizelskog goriva. Aditive je važno koristiti prema uputama proizvođača i dodavati ih prije nego što temperature padnu ispod kritične razine.

Alpske zemlje, poput Austrije, Italije ili Švicarske, imaju još strože zimske specifikacije goriva zbog ekstremnijih klimatskih uvjeta. To znači da je gorivo koje se ondje prodaje dodatno prilagođeno vrlo niskim temperaturama.

Ako putujete na skijanje ili dulje boravite u planinskim područjima, preporučuje se korištenje aditiva ili točenje goriva na domaćim postajama u tim zemljama ili barem nadopunite spremnik po dolasku. Time se dodatno smanjuje rizik od problema s pokretanjem dizelskih vozila u hladnim jutarnjim satima.

Zbog blagih zima proteklih godina vozači često kalkuliraju i pokušavaju uštedjeti. Izreka kaže „čizma glavu čuva“, a to je svakako primjenjivo i za zimske gume. U slučaju snijega, poledice i niskih temperatura vozači bez zimskih guma svakako trebaju izbjegavati izlazak na cestu s takvim vozilom. Zimska priprema automobila nije samo pitanje sigurnosti, već i pouzdanosti i bezbrižnije vožnje. I ovaj tjedan u Hrvatskoj se najavljuju izrazito niske temperature, osobito u planinskim dijelovima zemlje, uz gume i ostalu opremu, vozačima dizela neka i gorivo bude važan dio zimske sigurnosne slagalice.