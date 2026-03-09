Od sutra poskupljuje gorivo: Njemački ADAC savjetuje kako da maksimalno smanjite potrošnju i uštedite

Rastuće cijene goriva potiču vozače da traže načine kako smanjiti potrošnju. Stručnjaci ističu da se pravilnim stilom vožnje i dobrim održavanjem vozila može uštedjeti i do 20 posto goriva, što istodobno smanjuje troškove, ali i štetne emisije. Jedan od najvažnijih čimbenika je stil vožnje. Stručnjaci savjetuju brže ubrzavanje i pravodobno prebacivanje u višu brzinu, idealno oko 2000 okretaja u minuti, kako bi motor radio pri nižim okretajima. Vozači automobila s automatskim mjenjačem mogu dodatno smanjiti potrošnju odabirom „Eco“ načina vožnje, koji optimizira promjene stupnjeva prijenosa, piše ADAC.

Vožnja s predviđanjem također može značajno smanjiti potrošnju. Umjesto naglog kočenja, preporučuje se ranije popustiti papučicu gasa i pustiti vozilo da usporava uz kočenje motorom. Većina modernih automobila tada automatski prekida dovod goriva. Kratke vožnje posebno su neekonomične jer motor troši najviše goriva dok je hladan. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se kraće relacije, kad god je moguće, obave pješice ili biciklom, odnosno da se više kratkih vožnji spoji u jednu dužu. Važno je i izbjegavati nepotrebno držanje motora u praznom hodu. Motor troši gorivo i kada vozilo stoji, oko pola do jedne litre na sat, pa se preporučuje gašenje motora ako zaustavljanje traje dulje od dvadesetak sekundi.

Električni sustavi u automobilu također utječu na potrošnju. Klima-uređaj, ventilatori ili grijanje dodatno opterećuju motor jer energiju dobivaju iz generatora. Primjerice, klima-uređaj može povećati potrošnju i do 1,5 litara na 100 kilometara. Zato se preporučuje koristiti ih razumno, iako se nikada ne smije štedjeti na sigurnosnim sustavima poput svjetala ili brisača. Težina vozila također ima značajan utjecaj. Svakih dodatnih 100 kilograma može povećati potrošnju i do 0,3 litre na 100 kilometara. Zbog toga se savjetuje iz automobila ukloniti nepotrebne predmete, a krovne nosače ili kutije skinuti čim više nisu potrebni jer povećavaju otpor zraka.

Važnu ulogu imaju i gume. Modeli s manjim otporom kotrljanja mogu smanjiti potrošnju i do pola litre goriva na 100 kilometara. Osim toga, prenizak tlak u gumama povećava otpor i potrošnju, pa ga treba redovito provjeravati. Redovito održavanje vozila također pridonosi manjoj potrošnji. Čist filtar zraka, ispravne svjećice i pravodobna izmjena motornog ulja mogu pozitivno utjecati na učinkovitost motora.

Potrošnja goriva raste i s brzinom, osobito zbog otpora zraka. Zato se preporučuje održavati ujednačenu brzinu i izbjegavati nagla ubrzavanja i kočenja. Stručnjaci naglašavaju i važnost edukacije vozača. Tečajevi ekološke ili ekonomične vožnje mogu pomoći vozačima da bolje razumiju ponašanje vozila i usvoje tehnike koje smanjuju potrošnju goriva. U konačnici, male promjene u vožnji i održavanju automobila mogu donijeti primjetne uštede. Osim što smanjuju troškove, takve navike doprinose i manjem utjecaju prometa na okoliš.