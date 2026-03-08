Mnogi vozači ovo ne znaju, a veoma je važno: Evo što trebate napraviti prije odlaska na tehnički

Tehnički pregled vozila mnogi vozači doživljavaju tek kao formalnost koju moraju obaviti prije registracije, no njegova uloga u prometnom sustavu mnogo je važnija. Riječ je o ključnom mehanizmu kojim se provjerava tehnička ispravnost vozila i smanjuje rizik od prometnih nesreća uzrokovanih kvarovima. U Hrvatskoj je tehnički pregled zakonska obveza propisana Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Sustav tehničkih pregleda koordinira Centar za vozila Hrvatske, dok nadzor provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Bez potvrde o tehničkoj ispravnosti nije moguće produžiti registraciju vozila niti zakonito sudjelovati u prometu, piše Autoportal.

Jedan od glavnih ciljeva tehničkog pregleda jest povećanje sigurnosti na cestama. Kvarovi na kočnicama, gumama, upravljačkom sustavu ili rasvjeti među češćim su tehničkim uzrocima prometnih nesreća. Redovitim pregledima provjeravaju se ključni sigurnosni sustavi vozila – od kočnica i ovjesa do karoserije i sigurnosnih pojaseva – čime se smanjuje rizik za vozače, putnike i ostale sudionike u prometu.

Tehnički pregled ima i važnu preventivnu ulogu. Tijekom pregleda često se otkrivaju manji kvarovi, poput istrošenih kočionih diskova, lošeg rada amortizera ili povećanih emisija ispušnih plinova. Pravodobnim popravkom takvih nedostataka može se spriječiti veći kvar i smanjiti dugoročne troškove održavanja vozila. Redovito održavan automobil ujedno zadržava i veću tržišnu vrijednost.

Rokovi tehničkog pregleda ovise o vrsti vozila. Nova osobna vozila mase do 3,5 tone prvi pregled obavljaju dvije godine nakon prve registracije, a zatim jednom godišnje. Za gospodarska vozila, autobuse, taksije i vozila hitnih službi vrijede stroža pravila pa prvi tehnički pregled moraju obaviti već nakon godinu dana. Rabljena vozila koja se prvi put registriraju u Hrvatskoj također moraju proći tehničku provjeru prije izdavanja prometne dozvole.

Vlasnici automobila tehnički pregled i registraciju mogu obaviti već od prvog radnog dana u mjesecu u kojem istječe registracija, bez gubitka dana važenja. Novi rok računa se od datuma isteka prethodne registracije, što vozačima omogućuje fleksibilnije planiranje i izbjegavanje gužvi.

Još jedna praktična prednost sustava jest činjenica da se tehnički pregled može obaviti u bilo kojoj ovlaštenoj stanici u Hrvatskoj, bez obzira na mjesto prebivališta ili registracije vozila. Sve stanice povezane su u jedinstveni digitalni sustav, što omogućuje bržu obradu podataka i administracije.

Kako bi povećali šanse za prolazak pregleda, vozačima se preporučuje da prije dolaska provjere osnovne stvari: ispravnost svih svjetala, stanje guma i dubinu profila, razinu tekućina te eventualna upozorenja na instrument ploči. Vozilo bi također trebalo biti čisto kako bi pregled podvozja i karoserije bio lakši.

Za obavljanje tehničkog pregleda i registracije potrebno je ponijeti prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu vlasnika te važeću policu obveznog autoosiguranja. Ako postupak obavlja druga osoba, potrebna je punomoć, a kod vozila u leasingu ili vlasništvu tvrtki može biti potrebna i dodatna dokumentacija.

Tijekom pregleda stručni djelatnici provjeravaju identifikacijski broj vozila (VIN), učinkovitost kočnica, stabilnost ovjesa, stanje guma i geometriju kotača. Mjeri se i sastav ispušnih plinova, pregledava ispušni sustav, stakla, retrovizori te eventualna korozija nosivih dijelova karoserije. Kod vozila s plinskom instalacijom kontrolira se i tehnička ispravnost tog sustava.

Ako vozilo ne prođe tehnički pregled, vlasnik dobiva zapisnik s navedenim nedostacima te rok od 15 dana za njihovo uklanjanje. Nakon popravka moguće je doći na kontrolni pregled koji je najčešće besplatan ili uz minimalnu naknadu. Ako se rok prekorači, postupak se mora ponoviti u cijelosti.