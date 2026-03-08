Baterija na mobitelu prazni vam se prebrzo? Ove aplikacije mogle bi biti krivci, koristimo ih svakodnevno

Za većinu ljudi život bez mobitela postaje nezamisliv. Na njima su brojevi i fotografije naših bližnjih, koristimo ih umjesto karte i sata, pomoću njih provjeravamo kada nam stiže autobus i naručujemo hranu kada nemamo vremena kuhati. Zbog svega toga nerijetko se događa da naši mobilni uređaji ostanu prazne baterije i prije kraja dana, no neke aplikacije veći su krivci za taj problem od drugih.

Nova studija OurPCB-a otkila je koje aplikacije troše najveći postotak baterije brže od ostalih te time skraćuju životni vijek mobitela, prenosi Express. Njihova studija temeljila se na pretpostavci da korisnici Androida i iPhonea daju odobrenje da pristupaju svemu što aplikacije prilikom instalacije traže. Među ostalim radi se o Wi-Fi vezi, memoriji, kameri, mikrofonu, lokaciji, kontaktima, informacijama o pozivima, kalendaru i galeriji.

Apsolutni prvaci u kategoriji aplikacija zahtjevnih za bateriju bili su Fitbit i Instagram. "Naše istraživanje pokazuju da one mogu potrošiti i do 85 posto života baterije, čak i kada ih ne koristite aktivno. Društvene mreže, aplikacije za praćenje fitness aktivnosti i aplikacije za dejtanje konzistentno se pokazuju najzahtjevnijima za baterije" komentirao je Hommer Zhao iz OurPCB-a.

Osim Fitbita i Instagrama, među 20 aplikacija koje troše najviše baterije našli su se Tasker, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X, Telegram i Facebookov Messenger, ali i aplikacije za spojeve poput Tindera, Hingea i Grindra. Sve ove aplikacije koriste više od 70 posto baterije .Stručnjaci savjetuju da se aplikacijama ne dozvoli pristup sadržajima koji nisu nužni za njihovo funkcioniranje kako bi se spriječilo prebrzo pražnjnenje baterije zbog kojeg mnogi kupuju novi mobitel ranije no što je to nužno. "S porastom broja korisnika mobitela, elektronički otpad postaje sve veći problem. Maksimiziranjem životnog vijeka trenutnog uređaja cilj nam je smanjiti učestalost zamjene mobitela. Ovo ne štedi samo novac, već doprinosi smanjenju utjecaja odbačene elektronike na okoliš" zaključio je Zhao.