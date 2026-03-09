Horor priče s BlaBlaCara: 'Guglala sam vozača, osuđeni je silovatelj. A tek priča o psu Pablu...'

Objava na forumu r/AskSerbia, u kojoj je korisnica pitala druge za najgora iskustva s BlaBlaCarom te bi li se usudili sjesti u auto s vozačem bez recenzija, izazvala je stotine komentara u samo nekoliko sati. Iako mnogi ističu kako su im iskustva uglavnom pozitivna, priče koje su se našle u komentarima zvuče kao scenariji za filmove, varirajući od crne komedije do napetog trilera.

Apsolutni hit rasprave, s više od tristo glasova podrške, iskustvo je korisnika koji je putovao iz Beograda za Beč. Na stražnjem sjedalu izbjegavao je opuške koje je suvozač bacao kroz prozor, dok je vozač pušio u potpuno zatvorenom autu. Iza njega sjedio je čovjek od 150 kilograma s istetoviranom glavom koji je švercao duhan i rakiju, a u krilu mu je cijelim putem spavao pomeranac Pablo. Pas je, naime, bio zaseban putnik, poslan da vidi svoju obitelj u Beču. "Tijekom vožnje, jedno sat i pol vremena je na ponavljanju bila pjesma 'Imam dokaz' od Ćane. Na kraju sam toliko smrdio na cigarete da nije bilo realno. Iskustvo deset od deset, pozdrav za Pabla", zaključio je korisnik u komentaru koji je postao viralan.

Drugi su dijelili jednako bizarne, ali i simpatične anegdote. Jedna žena je zamolila putnika da joj zabavlja dijete koje je plakalo, da bi na kraju putnik predložio da on vozi do Novog Sada, a ona se posveti djetetu, što je vozačica i prihvatila. Jedan je pak ušao u auto i shvatio da je vozač mladić kojeg je noć prije vidio "odvaljenog od droge" na festivalu. No, nisu sve priče smiješne i bezazlene; velik dio njih opisuje duboko neugodne i opasne situacije.

Granica između neugodnosti i opasnosti u ovakvim je situacijama često tanka. Jedna djevojka opisala je kako joj je vozač u pedesetim godinama tijekom cijelog puta pričao kako je "sinoć spavao sa ženom", dodavši da s njom nikad ne bi jer je "prgava". Drugu je korisnicu vozač uporno pokušavao zavesti, zvao na kavu i slao poruke s drugog broja, iako mu je više puta naglasila da ima dečka. Najjezivije iskustvo podijelila je korisnica koja je tijekom vožnje iz znatiželje odlučila "guglati" svog naizgled mirnog i pristojnog vozača. Ubrzo je otkrila novinske članke s fotografijama koji su dokazivali da se vozi s osuđenim silovateljem. "Tehnički, vožnje su bile sjajne, lik se prezentirao kao baš dobar... Eto, samo da nisam guglala", napisala je, ostavivši druge korisnike u šoku. "Ja bih samo otvorila vrata od kola i iskočila", glasio je jedan od odgovora.

Opasnost vreba i u obliku nesavjesnih vozača, poput onoga koji je vozio 220 km/h po mraku, jednom rukom držeći volan, a drugom snimajući poruku za Viber kako bi se hvalio brzinom. Tu su i vozači koji prevoze ilegalnu robu ili su i sami s druge strane zakona. Jedan korisnik ispričao je kako je vozač pokupio djevojku koja je izašla u Novom Sadu, da bi ga kasnije u Subotici zaustavila policija i zadržala tri sata jer je djevojka bila tražena dilerica.

Sve se više ljudi, pogotovo studenata i mladih, okreće ovoj jeftinijoj alternativi. Istovremeno, vlasti su pojačale kontrole, a prometni inspektori često se predstavljaju kao putnici kako bi uhvatili vozače koji, po zakonu, ne bi smjeli ostvarivati profit. Kazne su drastične, uključujući i oduzimanje vozila.