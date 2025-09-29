Kupci u Njemačkoj šokirani cijenom ove namirnice: 'Kilogram skuplji od 50 eura'

Cijene goveđeg mesa u Njemačkoj dosežu povijesno visoke razine, bilježeći rast od preko 50 posto u odnosu na prošlo ljeto, što je znatno iznad opće stope inflacije. Kako prenosi njemački Bild, za kvalitetan goveđi odrezak u trgovinama je potrebno izdvojiti i do 50 eura po kilogramu, pretvarajući ga u pravi luksuz za mnoge potrošače.

Prema podacima Udruženja zajednica proizvođača stoke i mesa (VEZG), otkupna cijena mesa mladih bikova prvi je put premašila prag od sedam eura po kilogramu. Taj se porast neizbježno prelio i na maloprodaju, gdje su cijene za potrošače višestruko veće. Kilogram kvalitetnog goveđeg odreska u mesnicama i supermarketima doseže cijene od četrdeset, pa čak i preko pedeset eura, što ga čini sve manje dostupnim prosječnom kupcu. Stručnjaci objašnjavaju da iza ovog cjenovnog šoka stoji jasan i dugoročan trend smanjenja stočnog fonda.

"Ovaj razvoj događaja može se objasniti isključivo padom broja goveda", ističe Tim Koch, voditelj odjela za mesnu industriju u tvrtki Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) iz Bonna. "Broj grla svake godine pada za dva, tri ili četiri posto. Mnoge farme se zatvaraju, često zbog nedostatka nasljednika koji bi preuzeli posao."

Službeni podaci njemačkog Saveznog zavoda za statistiku (Statistisches Bundesamt) potvrđuju Kochove riječi. Dok su njemački farmeri u svibnju 2015. godine držali 12,6 milijuna goveda, do svibnja ove godine ta je brojka pala na samo 10,3 milijuna. Manji stočni fond logično znači i manji broj životinja dostupnih za klanje. Iako Njemačka uvozi meso, problem je što se sličan pad bilježi i u drugim europskim zemljama, što dodatno ograničava ponudu na tržištu.

Zanimljivo je da je i potražnja za govedinom posljednjih godina u padu, no to nije bilo dovoljno da se cijene stabiliziraju. "Ponuda životinja za klanje smanjila se još drastičnije od potražnje", zaključuje Koch. Drugim riječima, iako potrošači kupuju manje govedine, na tržištu je ima još manje nego prije, što neizbježno dovodi do rasta cijena.

S obzirom na to da se radi o strukturnom problemu koji pogađa poljoprivredu diljem Europe, od zatvaranja farmi do nedostatka radne snage, potrošači se vjerojatno moraju pripremiti na to da će kvalitetna govedina i u budućnosti ostati luksuzan proizvod s visokom cijenom.