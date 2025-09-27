60 dana jeo je samo crveno meso: 'Posljedice na mom tijelu su ogromne'

Ako ste u posljednjih nekoliko godina pratili prehrambene trendove, sigurno ste čuli za mesoždersku dijetu – režim u kojem se voće, povrće i ugljikohidrati u potpunosti zamjenjuju mesom. Jagode se mijenjaju odreskom, cvjetača piletinom, a neki entuzijasti odlaze toliko daleko da jedu isključivo crveno meso ili čak – bikove testise. Unatoč upozorenjima stručnjaka o rizicima pretjerane konzumacije mesa, internetska zvijezda Jake Moscato odlučio se testirati: dva mjeseca jeo je isključivo crveno meso, a svoje iskustvo dokumentirao na YouTubeu.

Prvi tjedan bio je najteži – Jake je trpio jake bolove i žudnje te je priznao da se “bojao za svoj život”. Dva tjedna nakon početka pojavili su se i probavni problemi. No, nakon mjesec dana stvari su se promijenile – počeo se osjećati snažnije, opisavši to kao osjećaj “zvijeri”. Do kraja drugog mjeseca bio je u najboljoj formi života, premda priznaje da mu je i redovit boravak u teretani značajno pomogao.

No, nutricionisti upozoravaju da kratkoročne koristi ne znače da je ovakva prehrana dugoročno sigurna. Reema Pillai, privatna nutricionistica iz Dietitian Fita, ističe: “Umjesto potpune restrikcije kroz mesoždersku ili vegansku dijetu, preporučila bih raznolikost. Redovita konzumacija vlakana povezana je sa zdravljem crijeva, manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, boljim kardiovaskularnim zdravljem i smanjenim rizikom od nekih vrsta raka. Uklanjanje vlakana iz prehrane opasno je i povećava rizik od bolesti srca i jetre”.

Dodaje kako problemi često nastupaju tek kasnije: “Mnogi koji se drže mesožderske dijete dugo ostaju nesvjesni zdravstvenih posljedica. Kod mladih ljudi kolesterol možda neće biti povišen odmah, ali s godinama dolazi do nakupljanja plaka u arterijama i ozbiljnih problema”.

Mesožderska dijeta možda se čini privlačnom kao kratkoročni izazov ili “detoks”, no stručnjaci upozoravaju da dugoročno može biti vrlo štetna. Umjesto ekstremnih režima, ključ zdravlja i vitalnosti ostaje – raznolika i uravnotežena prehrana.