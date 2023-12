VIDEO Isprobali smo gadget o kojem svi pričaju: mucicator u trenu briše 'bore' sa stare odjeće

Sretna supruga, sretan ja! Zadovoljno je to zaključio kolega kad mu je supruga javila da je napokon uspjela kupiti mucicator. Dobro... Što je mucicator i zašto ga je tako teško nabaviti, pitam te saznajem da je riječ o uređaju za uklanjanje vlakana s odjeće i da je Philipsov 'mucicator' jako teško pronaći jer se raspoloživi primjerci rasprodaju u kratkom roku po dolasku na police trgovina. Naravno, morali smo provjetiti kako to čudo radi i zašto su svi ludi za tim proizvodom. Nekoliko dana kasnije, u rukama mi Philipsov uređaj. Na prvu, izgleda kao nekakav aparat za brijanje. U biti, to i jest aparat za brijanje, samo što ne brije bradu, dlake, nego mucice, vlakna koja se tijekom nošenja izvuku na odjeći ili namještaju presvučenom tkaninom, pa se formiraju u kuglicu i tako nagrđuju tu odjeću.

Zaista mi smetaju mucice na odjeći. Imam sivu pamučnu haljinu koju stvarno volim. Nekoliko je godina stara i naravno da su se na njoj napravile mucice. Puno mucica. Netko bi sad rekao: pa, vrijeme ti je za novu haljinu. Ali, ja želim svoju dobru, staru, sivu haljinu. Ne želim nju baciti i ne želim hodati od trgovine do trgovine ne bi li kupila novu. Zadovoljna sam s ovom koju imam, samo bez mucica, molim. Kad je na test stigao Philipsov mucicator – ili mucicaeliminator ili mucopap, svatko mu tepa drukčije... – našlo se kod nas više odjeće s mucicama: haljina, majica, donji dio trenirke. Više vlasnika, različite navike, različita razina brige o odjeći, ali isti problem – mucice posvuda. Najprije pod mucicator guram svoju haljinu. Ona ima najduži staž pa je ispravno da u pokušaju skidanja 'bora' dobije prednost. Prethodno je u Philipsov uređaj za uklanjanje vlakana valjalo umetnuti dvije AA baterije. Dolaze u pakiranju, također Philipsove, zajedno s četkicom za čišćenje. Paket stoji od 19 do 24,99 eura, ovisno u kojoj ga trgovini nađete. Po ovih 19 eura nudi se u Elipsu.

Očita je razlika između tretiranog dijela tkanine i onoga na kojem mucicator još nije odradio posao Foto: Sandra Mikulčić

Oštrice koje su zadužene za rezanje mucica kriju se ispod metalne mrežice s rupama u tri veličine, što omogućava da se u nju uvuku nakupljena vlakna svih veličina. I – rec! Oštrice se okreću brzinom do 8800 okretaja u minuti, velika površina oštrice pokriva veće područje tkanine. S malo pokreta rukom, bez ikakvog napora i u kratkom vremenu uspjela sam odgrabiti više godina svojoj sivoj haljini. Jako jednostavan uređaj, i tako koristan! Haljina koju dugo nisam nosila upravo zbog mucica ponovno je dobila priliku za iskorak iz ormara. Majica i trenirka također su sređene. Na majicu su se navukle tvrdokornije mucice i materijal je u startu lošiji, pa bi se za uklanjanje baš svih mucica trebalo malo više potruditi, ali ide to i na jeftinijim materijalima. I majica i trenirka ponovno su upotrebljive i za izaći u njima van kuće, a ne samo za izležavanje na kauču. Imate li problem s mucicama na nekom predmetu izrađenom od osjetljivije tkanine, poslužite se kapicom za prilagodbu visine (također dolazi u paketu).

U svakom slučaju, ne treba prejako pritiskati uređaj na tkaninu, dovoljan je umjeren, normalan pritisak na odjevni predmet koji ste prethodno poravnali na ravnoj površini, primjerice na kauču. A i taj kauč – ako je od tkanine te su se na njemu s vremenom napravile mucice – možete srediti Philipsovim uređajem za uklanjanje vlakana. I deku njime možete osvježiti, jednako kao i džemper. Mucicator jedino ne treba koristiti na izvezenim detaljima, patentnim zatvaračima, gumbima. Učini li vam se tijekom rada da se uređaj malo umorio, pogledajte stanje u spremniku s prednje strane, nasuprot onome za baterije. Već nakon pola obrađene haljine iznenadio me spremnik pun odstranjenih neželjenih vlakana. Nisam bila svjesna da je tih mucica baš toliko na haljini. Kad završite s odstranjivanjem mucica, uređaj bi valjalo očistiti. Osim pražnjenja spremnika s mucicama, izdvojite dvije-tri minute i za čišćenje oštrica. Poklopac se jednostavno skida, dovoljno ga je odvrnuti i s priloženom četkicom očistiti mucicator. Pritom pazite da se ne porežete na oštrice, odnosno nemojte uključivati uređaj za vrijeme čišćenja, dok je poklopac uklonjen. Najsigurnije bi bilo da baterije izvadite iz uređaja prije nego ga krenete čistiti.

