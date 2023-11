Isprobali smo električni brijač koji ne iritira ni osjetljivu kožu. Samo ga treba sakriti od supruge...

Najbolji aparat za brijanje do sada. Nema urastanja dlaka, iritacije kože ni prištića poslije brijanja. Lako se dezinficira i održava. Brije jako dobro i temeljito. Oštrice nestvarno brzo režu dlačice i nema čupanja ni zapinjanja. Nisam do sada još vidio nešto ovako funkcionalno kad je riječ o šišanju, podrezivanju ili brijanju brade. Prethodne rečenice samo su dio komentara kupaca ispisanih uz Philipsov OneBlade električni brijač. S obzirom na moja dosadašnja iskustva, na sve gledam s oprezom, dok se sam ne uvjerim u djelotvornost. Jer, različitim tipovima ljudi, s različitim navikama i različitim tipovima kože odgovaraju različiti proizvodi. Moja osjetljiva koža ne tolerira klasične električne brijače, od svakog dosad isprobanog dobio sam osip. Reakcija na britvice je blaža, pa isprobavam njih. Neke su nježnije prema licu, neke trajnije... Još nisam našao idealnu.

Budući da Philips muškarce aktivno potiče na zdravstvene preglede, posebno one kojima se u ranoj fazi mogu otkriti bolesti poput raka prostate i testisa, teško je bilo tijekom studenoga - mjeseca u kojem je to posebno naglašeno - ne uočiti njihove promo materijale u kojima su u prvom planu bili 'kraljevski dragulji' i OneBlade brijač. Simpatičan poziv na i više nego korisnu akciju i brijač obećavajućeg izgleda. Tako je pala odluka da svoju bradu i pripadajuće brkove predam OneBlade brijaču. U paketu 'Lice i tijelo' su OneBlade električni brijač s vodootpornom ergonomskom drškom, dvostrana 360 oštrica, dvostrana oštrica, prilagodljivi češalj 5 u 1, nastavak za veću zaštitu na osjetljivim područjima i češalj za dlačice na tijelu (3 mm) za lako podrezivanje u svim smjerovima. Sa svim tim, OneBlade podrezuje, brije i oblikuje bilo koju duljinu dlačica. Drška odlično leži u ruci i vodootporna je pa se uređaj može koristiti i pod tušem, a kod mokrog brijanja i dlačice manje lete uokolo. Vodootpornost olakšava i održavanje - nakon brijanja OneBlade samo treba isprati pod mlazom vode i potpuno je čist.

Od dvije oštrice najprije odabirem onu bez dodatne zaštite, za potpuno brijanje brade. Stavlja se jednostavno, samo ju treba umetnuti. Kad čujete 'klik', to je to. Pogled na OneBlade dovoljan je da shvatim da nema mjesta ni nekom posebnom namještanju i okretanju brijača. Budući da je oštrica dvostrana može brijati u bilo kojem smjeru. I brije, i to s lakoćom jer ima i klizeći premaz, uz to što je stvarno oštra. Oštrica lijepo prati konture lica, OneBlade je precizan i brz. Philips navodi da se brzopokretni rezač ovdje pomiče 12.000 puta u minuti. Lako je oblikovati kreaciju kakvu ste zamislili. Prilagodljivi češalj omogućava podrezivanje brade na idealnu duljinu. OneBlade ne brije preblizu - ne ide 'u kožu', odnosno ne prianja uz kožu tako blizu kao tradicionalna oštrica - pa je osjećaj ugodan, a još bitnija je činjenica da se nakon brijanja nisam morao boriti s urastanjem dlačica ni s crvenilom. Iz istog razloga koža nakon brijanja nije savršeno glatka, kao kad lice izbrijete žiletom. Naizgled je potpuno glatka, ali nešto se sitno ipak osjeti kad prijeđem rukom preko lica. Ali, meni izbrijavanje iritira kožu, a ove skroz sitne dlačice koje nakon brijanja ostanu jedva da osjetim pod prstima. Ako nekome baš smetaju, lako je to naknadno dotjerati. Nakon brijanja OneBlade mi na licu nije ostavio ni najmanju porezotinu. Oštrica je uvučena i zaobljena točno tamo gdje treba, gdje bi dirala kožu. Na oštrici je navedeno da traje četiri mjeseca.

Za bradu mi je s OneBlade električnim brijačem prirodnije bilo suho brijanje, ali on jednako funkcionira i s pjenom za brijanje. I pod tušem (uređaj je bežični i vodootporan), što je prikladnije za uređivanje drugih dijelova tijela, kada do izražaja dolaze i nastavak za veću zaštitu i prilagodljivi češalj. Jer, negdje valja posve obrijati, negdje ostaviti milimetar, dva, drugdje je pak bolje da ostane i pet milimetara. Pritom se na oštrici ne skupljaju dlačice, što je također za pohvalu. Nastavci su odlično izrađeni, tako da ne čupaju, niti grebu. Baterija je punjiva, napunjena traje 45 minuta, što je i više nego dovoljno vremena da se više puta potpuno uredim. Samo za bradu, mogu računati na 10 korištenja prije ponovnog punjenja. Često putujem, pa mi je bitno i što je OneBlade kompaktan. Koristilo bi mi i da na uređaju vidim u kojem je stanju napunjenosti baterija, što je funkcija koju imaju OneBlade Pro modeli s LED zaslonom. Nakon iskustva s OneBlade brijačem bacio sam sve ranije kupljene britvice. Ni moja ih supruga više nije htjela... Kaže, trebamo kupiti još jedan OneBlade. U paketu s navedenim nastavcima za lice i tijelo stoji 49,95 eura.

