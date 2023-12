Najviše Hrvata potrošit će do 70 eura. Sve je više onih kojima kupnja poklona izaziva stres

Čak 35% građana ove je godine odlučilo potrošiti manje za božićne darove, što je ipak 4% manje nego lani. Najviše njih za blagdanske će poklone izdvojiti do 70 eura, njih 29% ili 3% manje nego lani, dok je onih koji će potrošiti skromnije iznose – do 25 eura - 6% više nego lani, odnosno 25%, pokazalo je istraživanje kojega su tijekom studenog proveli magazin Ja Trgovac i agencija Hendal. Do 130 eura potrošit će 4% manje građana nego lani, odnosno 17%, a više od tog iznosa 7% građana, kao i lanjskoga Božića. Ukupno gledano, poklone će ove godine kupovati 78% hrvatskih građana, što je 1% više nego u 2022. godini. Više nego lani trošit će tek svaki deseti građanin Hrvatske, što je 1% manje nego u 2022. S druge strane, za 4% je porastao broj građana koji planiraju barem dio poklona kupiti putem interneta pa je tako online kupnja premašila natpolovični udio u potrošnji s 54%.

Kad je riječ o zadovoljstvu kupovanja, njih 46% tvrdi kako im šoping predstavlja zadovoljstvo. Onih kojima je to stres ove je godine 2% više, odnosno 16%. Da su podijeljeni po tom pitanju te da im kupnja poklona predstavlja istodobno i stres i zadovoljstvo kaže 37% građana, odnosno 3% manje nego u prošloj godini. Kako se uz blagdane vežu i putovanja, anketa je pokazala kako svaki sedmi građanin ove godine planira ići na skijanja ili zimovanje. Njih 14% na to je pitanje i ove godine odgovorilo potvrdno.

Iz Ja Trgovca kažu kako je istraživanje provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina, na temelju stratifikacije po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika