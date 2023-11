VIDEO Hrvatski sprej za impregnaciju? Našpricala sam tenisice i otišla u šetnju po kiši

Od onih sam koji - čim se na obzoru ukaže kiša – odmah trče provjeriti zalihe sprejeva za impregnaciju obuće. Jer, suhe noge su najvažnije... Pa tako i sad po rukama prevrćem dva impregnacijska spreja preostala od prošle zime. No, gdje su dva, stane i treći, a posebno me zaintrigirao jer je hrvatski proizvod. I, zanimljivo, kod njega u prvom planu nije obuća, već tekstil. Isprobala sam stoga s kakvim se adutima tržištu nudi M8+ sprej za zaštitu tekstila tvrtke Oktan nautika, koja u Zagrebu proizvodi sredstva za čišćenje i impregnaciju. Na deklaraciji navode da se Textile protect M8+ koristi za impregnaciju i zaštitu tekstilnih površina. Djeluje na bazi emulzije čestica silana, preventivno u zaštiti i što boljem očuvanju tretirane površine. Sprječava prodor tekućina i omogućava lakše uklanjanje novonastalih zaprljanja. Koristi se za zaštitu i impregnaciju tekstila od ulja, kečapa i drugih masnih mrlja, tekstilnih sofa, tepiha, stolnjaka, tendi, šatora, madraca, radne odjeće, obuće, pregača, sjedala u automobilima...

Pod karakteristikama ovog spreja proizvođač navodi veliku moć odbijanja nečistoća s tretirane površine, lakoću korištenja, jednostavnost nanošenja, a posebno mi u oči upada napomena da se može koristiti i u interijeru. Jer, puno sam sprejeva za impregnaciju isprobala i svima je njima zajedničko da ih na obuću moram nanositi na balkonu jer su tako iritirajućeg mirisa da mojim ukućanima mrak pada na oči čim me vide sa sprejem u rukama. Ti sprejevi neugodno mirišu i tjeraju na kašalj. Predostrožnosti radi, i s M8+ sprejem izašla sam na balkon, ali, pokazalo se, bez potrebe. Nema gotovo nikakav miris. Sam sprej u plastičnoj je boci od pola litre s raspršivačem i lako ga je nanijeti na koju god površinu. Isprobala sam ga najprije na tenisicama s platnenim dijelovima, namijenjenim suhim danima, te na trapericama. Jednostavno je: protresi i pošpricaj po željenoj površini, poželjno je planirati i to odraditi 24 sata prije izlaska na kišu.

Trebalo je sat i pol, dva da se nasprejane tenisice i traperice potpuno osuše. U njima sam se potom uputila u šetnju po kiši. Noge su ostale suhe, kao i traperice s unutrašnje strane. Dobro, kiša nije prejaka, nije da sam čitav dan bila vani, možda da malo ‘pojačam’… Pa sam na balkonu, na laganoj kiši, još dva sata ostavila traperice s papirnatim ubrusom u nogavici i tenisicu s čarapom u njoj. I ubrus i čarapa nakon dva sata bili su suhi. Odlično! Hrvatski impregnacijski sprej djeluje za ono za što ga najviše i trebam, a usto ne moram izlaziti van, na hladnoću, da ga nanesem. Zgodno je i što je prvenstveno namijenjen tekstilu. Odmah sam se sjetila svih onih situacija kad mi se dijete iz škole vratilo mokro, jer naše su ceste prepune rupa, a vozači nisu skloni usporiti ili zaobići lokvu, kao da ih veseli školarca okupati blatnom vodom. Ovaj sprej, znači, i tu može pomoći. Na ostalim sprejevima koje imam, koje koristim, prvenstveno su naznačene cipele, uz uputu da mogu poslužiti i za jakne. Nadalje, ostali sprejevi su metalni, pod tlakom. Budući da je M8+ pakiranje plastično, prozirno, vidi se preostala količina u njemu. Nakon što sam nasprejala tenisice i traperice (odrasle veličine) potrošila sam šestinu pakiranja.

Budući da je M8+ pakiranje plastično, prozirno, vidi se preostala količina u njemu Foto: Sandra Mikulčić

Na deklaraciji mi je još nešto privuklo pozornost – koristi se i za zaštitu krpa, stolnjaka, pregača, kauča od raznih mrlja. Uvijek nekome nešto padne na kauč, sok se nekim čudom prolije… Pola kuhunjske krpe tretirala sam M8+ sredstvom, a pola nisam. Sok od borovnice prolila sam i po jednoj i po drugoj polovini krpe. Tamo gdje sredstva nije bilo, mrlja je vidljiva gdje god se sok slijevao, a posebno na rubu krpe, gdje se zadržao. Tamo gdje je krpa bila impregnirana, slabo se vidi mrlja samo na onom dijelu gdje je mlaz soka ‘udarao’ o krpu. I ta je mrlja u početku bila malo uočljivija no papirnatim sam ubrusom obrisala većinu, tek je mali trag ostao. Idući test bio je zadržavanje vode. Sprejevi za impregnaciju nisu predviđeni za zadržavanje vode u ‘bazenu’, ali zanimalo me kako će to proći pa sam najprije neimpregnirani, a onda i impregnirani dio krpe stavila u posudu, pa na nju izlila vodu, da vidim koliko će vode kroz krpu proći u posudu. Kroz čistu krpu prošlo je sve, odmah. Kroz krpu s impregnacijom prošlo je manje vode, kap po kap. Svi ovi testovi dokazali su djelotvornost hrvatskog proizvoda za impregnaciju. Noge su mi bile suhe i u sredstvima koje sam dosad koristila. Cjenovno su na različitim razinama – u Dechatlonu 100 ml stoji 4,99 eura, Sport Vision na akciji 200 ml nudi za 4,89 eura, u DM-u je 400 ml impregnacijskog spreja 5,20 eura. Pola litre sredstva M8+ stoji 9,16 eura. M8+ mi se svidio jer dobro štiti od vode, ali i od mrlja; jer ga mogu koristiti i na odjeći te tekstilu u kućanstvu; jer ne iritira mirisom; jer se proizvodi u Hrvatskoj.

