IPA BOS Smash craft inačica je pobjednika splitskoga kućnopivarskog natjecanja

Zaista izvrsna india pale ale dolazi iz Pulfera, u kojem su je napravili kao craft inačicu najboljeg piva SMASH-a, kućnopivarskog natjecanja u Splitu. Zaista jako pitko, ali istodobno moćno i potentno, BOS Smash je pivo kojem bismo se doista vraćali redovito. Vrlo aromatična i ukusna, ova je IPA primjer da napraviti dobro pivo ne mora biti jako komplicirano. Naime, malo bolji poznavatelji pravljenja piva znaju kako "smash" zapravo znači "single malt single hop", u prijevodu – "jedan slad jedan hmelj". I samo s toliko sastojaka, plus, naravno, kvasac, može se dobiti ovako dobro pivo koje je čak i najcjenjeniji stil neovisnog pivarstva uopće, india pale ale. Hmelj je Chinook koji također nije nepoznat, a ovdje je korišten točno onoliko koliko je potrebno da se dobije pregršt lijepih aroma te izjednače note koje dolaze od slada. Inače je autor piva koje je pobijedilo na splitskom natjecanju, a na čijem je temelju ovo pivo napravljeno, Fabijan Špralja –očito je da čovjek dobro zna svoj posao. Pulfer je inače jedna od najaktivnijih domaćih pivovara koja gotovo na tjednoj razini izbacuje specijale, a ovo je svakako jedno od piva koje treba probati. Naći ćete ga praktično u svakom lokalu koji drži Pulferove i druge craftove. I ne bi ga trebalo propustiti jer je riječ o zaista dobrom pivu. Uživajte!