Hrvati se složili u jednome: 'Ovu namirnicu kupujemo samo kada je snižena 50 posto'

Objava na hrvatskom Redditu pokrenula je lavinu komentara i otkrila naviku koju, čini se, dijele brojni domaći kupci. Pitanje je li itko ikada kupio popularnu tunjevinu po punoj cijeni razotkrilo je sumnje u poznatu marketinšku strategiju i potvrdilo da većina Hrvata strpljivo čeka velika sniženja.

Sve je počelo jednostavnim zapažanjem korisnika koji je, nakon što je još jednom kupio Rio Mare tunjevinu na 50% popusta, shvatio da je nikada u životu nije ni pomislio kupiti po regularnoj cijeni. "Je li to možda planirano od strane Rio Mare, da nabiju toliko visoku cijenu da nitko ne kupuje, i onda kad stave na popust 50% (na fer cijenu) da onda ta fer cijena izgleda primamljivo?" upitao je zajednicu. Odgovor koji je uslijedio bio je gotovo jednoglasan.

Stotine korisnika javile su se s istim iskustvom, a komentari poput "Nikad, isključivo kad je na popustu" i "Čekam akciju kao ozebli sunce" postali su pravilo. Mnogi su istaknuli da istu strategiju primjenjuju i na druge proizvode poput deterdženata, pašteta ili maslaca, ponosno se nazivajući "katalog majstorima" koji kupuju na zalihe isključivo tijekom promotivnih razdoblja.

Rasprava je dosegla vrhunac kada se javio korisnik koji tvrdi da radi u trgovačkoj branši i potvrdio sumnje mnogih. "Preko 80% prodaje Rio Mare tunjevine se ostvari po akcijskim cijenama. Cijena je napuhana kako bi imala veći efekt kad je na 'sniženju'", napisao je, a njegov komentar brzo je prikupio najviše glasova odobravanja.

Ovakva strategija posebno je učinkovita u vremenima visoke inflacije i rasta troškova života, kada su potrošači osjetljiviji na cijene i aktivno traže načine za uštedu. Za mnoge, snižena cijena od oko dva eura postala je jedina "fer" i prihvatljiva cijena za ovaj proizvod. Iako se većina složila oko navika kupovine, mišljenja o samoj kvaliteti proizvoda bila su podijeljena.

Kao rezultat toga, mnogi su se okrenuli alternativama, preporučujući trgovačke marke poput Spara, Lidla ili Kauflanda, za koje tvrde da nude bolji omjer cijene i kvalitete. Pojedini kupci su podijelili i savjete gdje se tuna može pronaći po povoljnijim cijenama, spominjući trgovine poput Pevexa ili čak odlazak u kupovinu u susjednu Italiju, gdje je regularna cijena često niža od akcijske u Hrvatskoj.