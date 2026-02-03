Kod kuće imate blago, a niste ni svjesni: Ove uređaje možete utopiti za više nego solidne novce, jedan za čak 800 eura

Početak godine često zna biti izazovan za vaš novčanik, osobito nakon svih silnih božićnih troškova. Financijska situacija nakon blagdana može biti posebno napeta, a istraživanja pokazuju da prosječan Britanac već do 21. siječnja potroši cijelu siječanjsku plaću. Ako vam je teško sastaviti kraj s krajem tijekom zime, možda postoji jednostavno rješenje koje se krije u pozadini vašeg ormara.

Sam Wilson, direktor Gadget GoGo, kaže da milijuni kućanstava ne znaju da posjeduju tehnologiju u vrijednosti stotina funti, a koja ostaje neiskorištena u najizazovnijem mjesecu godine. „Mnoga kućanstva sjede na tehnologiji vrijednoj stotine funti. Većina ljudi nije ni svjesna koliko je vrijednosti zaključano u uređajima koje više ne koriste", objašnjava.

Ako ste prošle godine zamijenili svoj pametan telefon, a stari uređaj još uvijek čeka na korištenje, možda ima veću vrijednost nego što mislite. iPhone 12 može se prodavati za više od 250 funti na eBayu, dok noviji modeli mogu dostići cijenu od više od 700 funti što je oko 800 eura. „Telefon koji ste zamijenili prošle godine mogao bi donijeti nekoliko stotina funti“, kaže Sam. „Čak i modeli stari četiri ili pet godina mogu se prodati za 50–100 funti ako su u dobrom stanju.“

Stari pametni telefoni nisu jedini uređaji koji mogu donijeti novac. Ako imate tablet viška, oni također mogu biti sjajan izvor brze zarade. iPad modeli drže svoju vrijednost, a tri godine stari iPad Pro modeli i dalje vrijede više od 400 funti online, ovisno o stanju uređaja.

Stariji sustavi za igranje, poput PlayStationa, često završavaju zapakirani i zaboravljeni, ali mogu biti vrijedan izvor novca. Radni PS4 ili Xbox One još uvijek se može prodati za 100–150 funti ili više, osobito ako uključuju igre i dodatke. „Još uvijek su vrlo popularni među kupcima koji traže jeftiniju alternativu, a ako imate originalnu kutiju, još bolje“, dodaje Sam.

Pametni satovi, nakon početne euforije o novogodišnjim odlukama, često završe pokriveni prašinom u kutu ladice. Međutim, neki modeli još uvijek mogu donijeti dobar iznos. Sam ističe: „Čak i Apple Watch Series 7, koji je izašao 2021. godine, još uvijek vrijedi više od 100 funti. To je gotovina koja se često zaboravi". Uzimajući u obzir sve ove predmete, mnogi od nas sjede na izvorima novca koji mogu pomoći da prebrodimo izazovne financijske mjesece.