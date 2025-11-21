Koliko vremena zapravo čekate na popravak interneta? Stigli podatci za Hrvatsku, mogli bi vas iznenaditi

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je analizu pokazatelja kvalitete javnih komunikacijskih usluga u pokretnim i nepokretnim elektroničkim mrežama za prvo polugodište 2025. godine. Prema važećem Pravilniku, operatori su obvezni svakih šest mjeseci dostavljati podatke o kvaliteti svojih usluga, a HAKOM nakon toga analizira te rezultate i objavljuje ih. U izvješću su obuhvaćeni podaci o vremenu uspostave usluga na fiksnoj lokaciji, brzini uklanjanja kvarova, odzivnom vremenu službi za korisnike, učestalosti pritužbi u vezi s ispravnošću računa, brzini prijenosa podataka te kašnjenju u signaliziranju poziva. Također, uspoređeni su podaci za posljednja tri polugodišta.

U segmentu nepokretnih mreža došlo je do povećanja prosječnog vremena uspostave usluga, koje je poraslo sa 25 na 33 dana. HAKOM je ovaj porast ocijenio neprihvatljivim, naglašavajući da su potrebni dodatni napori operatora kako bi se optimizirali procesi i poboljšala učinkovitost u ovom području. S druge strane, vrijeme uklanjanja kvarova poboljšano je, te sada iznosi 43,55 sati, što znači da svi operatori kvarove otklanjaju znatno brže od propisanih rokova.

Kada je riječ o radu službi za korisnike, prosječno odzivno vrijeme u prvom polugodištu 2025. godine iznosilo je 95,35 sekundi. Iako su rezultati pozitivni, HAKOM potiče operatore da poduzmu dodatne korake kako bi skratili vrijeme čekanja na kontaktiranje službi za korisnike.

Brzina internetskog pristupa u nepokretnim mrežama pokazuje vrlo dobre rezultate, posebno kod optičke FTTH tehnologije, koja ostvaruje visoke i ujednačene brzine u oba smjera kod svih operatora. Ovi podaci potvrđuju opravdanost ulaganja u optičku infrastrukturu. U pokretnim mrežama zabilježen je pozitivan trend u odnosu na prošle godine. Prosječno vrijeme odgovora službe za korisnike poboljšalo se treći put zaredom, a učestalost pritužbi na ispravnost računa smanjila se na 0,17 posto.

U pogledu kvalitete poziva, omjer neuspješnih ili raskinutih poziva blago je porastao, no vrijednosti su i dalje na zadovoljavajućoj razini kod svih operatora. Što se tiče 4G i 5G mreža, rezultati pokazuju značajan porast brzine prijenosa podataka, pri čemu 5G tehnologija ostvaruje više nego dvostruko veće brzine u odnosu na 4G. Međutim, mjerenja latencije pokazuju da 4G tehnologija nije dovoljno brza za najzahtjevnije usluge, dok 5G tehnologija zadovoljava visoke standarde za aplikacije koje zahtijevaju vrlo nisku latenciju.