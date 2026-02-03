Kineski auti lani su udvostručili svoju prisutnost na hrvatskom tržištu: Evo koji su privukli posebnu pažnju

Posljednjih godina kineski proizvođači automobila snažno su se probili na europsko tržište, a taj se trend jasno vidi i u Hrvatskoj. Na domaćem tržištu trenutačno je prisutno čak deset kineskih automobilskih brendova, pri čemu je njih polovica stigla tek prošle godine. Neki su ulazak obilježili velikim marketinškim nastupima, dok su se drugi odlučili za tiši dolazak, no zajedničko im je da su u kratkom vremenu privukli veliku pozornost kupaca, piše Automobiliona.

Najzvučnije ime među novopridošlima svakako je BYD, koji je tijekom 2025. godine snažno zakoračio na hrvatsko tržište u sklopu svoje europske ekspanzije. BYD je u startu ponudio četiri modela, od kojih su tri u potpunosti električna – Seal, Sealion 7 i Seal U. Iako Hrvatska još uvijek ne slovi kao tržište sklono električnim automobilima, BYD je uspio osvojiti znatan dio državnih poticaja za energetski učinkovita vozila, osobito onih namijenjenih pravnim osobama. Ponuda je u međuvremenu proširena i plug-in hibridima, a veliko zanimanje izaziva i najavljeni model Atto 2, čije se službeno lansiranje uskoro očekuje.

Pozornost javnosti privukao je i dolazak brenda Omoda&Jaecoo, koji je na hrvatsko tržište stigao bez velike pompe, ali s jasnom strategijom. Njihov dolazak označio je i ulazak kineskog automobilskog diva Chery grupacije, čiji su dio ovi brendovi. Zahvaljujući relativno povoljnim cijenama i modernom dizajnu, električni i hibridni modeli Omoda&Jaecooa u kratkom su roku pobudili interes domaćih kupaca.

Krajem 2025. veliku je pažnju izazvao i dolazak premium električnog brenda Zeekr, koji je u Hrvatsku stigao prije nego na neka od najvećih europskih tržišta poput Njemačke, Italije ili Francuske. Riječ je o brendu iz Geely grupacije, koji se domaćim kupcima predstavio s tri potpuno električna modela. Najviše se očekuje od luksuznog SUV-a Zeekr 7X, koji bi trebao dodatno učvrstiti poziciju brenda u premium segmentu.

Ponudu kineskih proizvođača dodatno je proširio i Leapmotor, koji je u Hrvatsku doveo distributer Emil Frey početkom ljeta. Leapmotor nudi kombinaciju električnih vozila i plug-in hibrida s produženim dometom, a posebno se ističe maleni gradski model T03, koji se smatra jednim od najmanjih električnih automobila dostupnih na tržištu.

Tijekom 2025. godine hrvatskim kupcima predstavio se i tehnološki usmjeren brend XPENG. Regionalnu premijeru za Hrvatsku, Sloveniju i Mađarsku XPENG je održao u Budimpešti, a ponuda se zasad temelji na tri modela. Ubrzo nakon predstavljanja, brend je otvorio i vlastiti prodajni salon u Hrvatskoj, čime je jasno pokazao ozbiljne ambicije na ovom tržištu.