UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
PAPRENA TARIFA

Hrvat ostao zatečen cjenikom dostave: 'Traže 200 eura, je li ovo normalno?!'

03.02.2026.
u 11:00

Mnogi su podijelili svoja iskustva, navodeći kako su izbjegli plaćanje visokih službenih iznosa tako što su dostavljačima dali napojnicu

Kupnja bijele tehnike putem interneta trebala bi biti jednostavan proces, no jedan je kupac u Hrvatskoj ostao zatečen cjenikom dostave. Na Redditu je podijelio fotografiju zaslona na kojoj se vide dvije opcije: "Redovna dostava bijele tehnike" po cijeni od 15 eura i "Dostava s unosom u objekt" za nevjerojatnih 200 eura. Šokiran razlikom, postavio je jednostavno pitanje zajednici: "Jel ovo normalno? Jel ovako i kod ostalih?".

Njegova objava brzo je postala viralna, a komentari su otkrili da je ovo iskustvo poznato mnogima. Neki su se našalili na račun visoke cijene. "Što to kupuješ? Ako se radi o magnetskoj rezonanci, 200 eura za unos u objekt je čist ok", napisao je jedan korisnik, na što je autor objave odgovorio da se radi o običnom hladnjaku. Drugi su odmah ponudili rješenje koje se u Hrvatskoj očito smatra javnom tajnom, a to je zaobilaženje službene naknade. "Daj dostavljaču 20 eura kad dođe da ti pomogne unijeti", savjetovao je jedan od najpopularnijih komentara.

Mnogi su podijelili svoja iskustva, navodeći kako su izbjegli plaćanje visokih službenih iznosa tako što su dostavljačima dali napojnicu. "Doslovno ovo. Mene su tražili 175 € za hladnjak i sušilicu. Rekao sam ništa, dopeljajte pred vrata. Došli dečki, tutnuo svakom 20 €, rekao 'ajde dečki, samo jedan kat je u priči', bez grča", opisao je jedan korisnik, potvrđujući da novac u tom slučaju ide izravno radnicima u džep, umjesto tvrtki.

Dostava s unosom u objekat?…
byu/Living-Trouble-7495 inhrvatska

Iako se cijena od 200 eura na prvu čini apsurdnom, rasprava je otkrila i drugu stranu priče. Dio korisnika, uključujući i jednog koji radi u prijevozničkoj tvrtki, objasnio je logiku iza takvog cjenika. "To je cijena tako da ju nitko ne odabere. Sasvim pošteno. Ako imaju jednog tipa što vozi, neće sam nositi frižider u stan", jedan je od komentara. Profesionalni vozač potvrdio je da dostava s unosom zahtijeva angažman dvojice dostavljača, što je logistički i financijski zahtjevno, pogotovo izvan velikih gradova gdje je teže pronaći radnike. Takve su dostave manje učinkovite i samim time skuplje.

Ova praksa usko je povezana i sa zakonskom regulativom. Naime, standardna dostava u Hrvatskoj najčešće podrazumijeva isporuku do "prvog praga", odnosno ulaza u zgradu, što je definirano i novim izmjenama Zakona o zaštiti potrošača. Tvrtke su zbog strožih propisa o zaštiti na radu i kako bi izbjegle odgovornost za moguće ozljede radnika ili oštećenja imovine, primorane nuditi unos kao premium uslugu po znatno višoj cijeni.

Kao jedan od glavnih razloga za visoku cijenu spomenute su i zahtjevne isporuke, primjerice u stanove na višim katovima u zgradama bez dizala. "Jer postoje ljudi koji žive na sedmom katu bez lifta i očekuju da im se dopelja u dnevni boravak", istaknuo je jedan korisnik. To je pokrenulo i zanimljivu sporednu raspravu o tome postoje li u Hrvatskoj uopće stambene zgrade s toliko katova bez dizala.

Iako su neki bili skeptični, ubrzo su se javili korisnici iz Pule, Rijeke, Splita i Zaprešića koji su potvrdili da takve zgrade ne samo da postoje, već su i česta pojava u nekim naseljima. Dok se kupci snalaze uz pomoć "napojnica", jasno je da visoka cijena odražava kompleksnu pozadinu logistike.

Europska država u strahu zbog onoga što se događa u blizini njihove granice
Ključne riječi
dostava online shopping Barkod

