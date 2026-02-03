Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIŠE JE FAKTORA

Znate li zašto su avioni uglavnom bijele boje? Nije sve u praktičnosti, razlog bi vas mogao iznenaditi

Avion de la compagnie aerienne Iberia
ANDBZ/ABACA/ABACA
VL
Autor
Večernji.hr
03.02.2026.
u 17:00

Dok je bijela boja bila dominantna već desetljećima, u prošlom stoljeću postojali su i izuzeci poput zrakoplovne kompanije Braniff International Airways koja je sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća uvela živopisnu paletu

Bijela boja na zrakoplovima ostaje neosporni favorit među zrakoplovnim kompanijama iz godine u godinu. Nije riječ samo o estetici, postoje brojni praktični razlozi zbog kojih bijeli zrakoplovi dominiraju nebesima. Kako piše Reader's Digest, na prvi pogled, bijela boja može izgledati jednostavno i elegantno, djelujući kao neutralna pozadina za brendiranje zrakoplovnih kompanija, no razlog zašto bijela prevladava u industriji daleko nadmašuje samu estetiku. Za razliku od drugih boja, bijela je iznimno praktična kada je riječ o troškovima, sigurnosti, učinkovitosti goriva, a čak i o lakoći održavanja.

Za početak, cijena bojenja zrakoplova može doseći od 50.000 do 200.000 dolara, ovisno o veličini zrakoplova i vrsti prilagodbi. Međutim, bijela boja, zbog svoje široke dostupnosti, nudi jeftinije rješenje za većinu aviokompanija. S obzirom na to da bijela reflektira sunčevu svjetlost, zrakoplovi ostaju hladniji na tlu, čime se smanjuje potreba za korištenjem klima uređaja. Osim što je termički učinkovitija, bijela također smanjuje težinu zrakoplova jer zahtijeva manje slojeva boje nego tamnije boje, čime se poboljšava učinkovitost goriva.

Bijela boja također ima funkcionalnu ulogu kada je riječ o sigurnosti. Na bijelim površinama puno je lakše primijetiti opasne pukotine, curenja ulja ili koroziju. Također, bijeli zrakoplovi bolje su vidljivi, što može smanjiti rizik od sudara s pticama i pomaže radnicima za hitne intervencije tijekom potrage i spašavanja. Ova boja također igra važnu ulogu u preprodaji zrakoplova, budući da su bijeli zrakoplovi puno lakši za ponovno brendiranje ili prefarbavanje, što je značajno za leasing kompanije.

Dok je bijela boja bila dominantna već desetljećima, u prošlom stoljeću postojali su i izuzeci poput zrakoplovne kompanije Braniff International Airways koja je sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća uvela živopisnu paletu boja. Međutim, bijela je još uvijek najčešća boja za zrakoplove, iako pojedine aviokompanije poput ANA (Japan) i Air New Zealand koriste tematske dizajne kao što su Star Wars i Lord of the Rings.

Za razliku od komercijalnih zrakoplova, vojni avioni rijetko imaju bijelu boju. Oni su obično obojeni u tamne nijanse ili kamuflažne boje kako bi smanjili svoju vidljivost i detektabilnost. Bez obzira na to koliko moderne boje bile, bijela ostaje praktičan i učinkovit izbor za zrakoplovne kompanije koje žele uštedjeti na troškovima, poboljšati sigurnost i osigurati dugoročne prednosti na tržištu.

Europska država u strahu zbog onoga što se događa u blizini njihove granice
Ključne riječi
boja zrakoplov Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!