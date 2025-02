Honda CR-V: Prostran i moćan japanski SUV u štedljivoj plug-in hibridnoj izvedbi

Honda je dizelskim motorima već odavno rekla zbogom, štoviše, u Europi u ponudi ima samo jednog čistog benzinca – sportski Civic Type-R. Temelj ponude su odlični e:HEV puni hibridi koji dolaze u raznim varijantama u gotovo svim modelima, tu je i potpuno električni e:Ny1 (električna verzija HR-V-a), a jedina plug-in hibridna varijanta, dakle, hibrid čija se baterija može puniti strujom i putem utičnice, u ponudi u Hrvatskoj jest u modelu CR-V e:PHEV. Upravo smo novi CR-V u plug-in hibridnoj varijanti imali priliku isprobati. Hondin veliki SUV je i najveći i najluksuzniji Hondin model u Europi temeljen na šestoj generaciji Hondinog globalnog bestselera koja se na tržištu pojavila 2022. godine. Prostrani SUV dugačak je 470,6 cm, širok 186,6 cm i visok 168,4 cm, uz međuosovinski razmak od 270 cm. U kabini je ugodno prostran za pet putnika (i putnici straga za noge imaju puni komfor bez obzira na visinu vozača ili suvozača), uz zaista velikih 617 litara prtljažnog prostora (do 1710 l sa spuštenim naslonima stražnjih sjedala).

Plug-in hibridni sustav pokreće 2,0-litreni benzinac koji radi u Atkinsovom ciklusu i razvija 148 KS i 189 Nm okretnog momenta, a njemu je pridružen elektromotor od 184 KS i 335 Nm okretnog momenta. Većinu vremena automobil pokreće upravo elektromotor, a po potrebi se u pogon prednjih kotača uključuje i benzinac koji je prvenstveno generator struje za elektromotor.

Drugi izvor struje je litij-ionska baterija kapaciteta 17,7 kWh koja se puni najvećom snagom od 6,8 kW što znači da se može napuniti za oko dva i pol sata, a na kućnoj utičnici za oko osam sati. Sasvim dovoljno vremena da se potpuno napuni preko noći. Ako se baterija puni svakodnevno, možete se voziti samo na struju do 82 km, odnosno u praksi stvarnih više od 50 km, što je dovoljno za prosječne dnevne gradske vožnje. No, i kada se baterija isprazni CR-V e:PHEV nastavlja rad u hibridnom režimu pa nema efekta koji se najčešće susreće u PHEV vozilima da se nakon pražnjenja baterije nastavlja voziti samo na benzin kada potrošnja ozbiljno raste. I uz praznu bateriju, potrošnja je u CR-V-u štedljiva – do 7,0-7,5 l/100 km, što je za ovako potentan automobil s gotovo dvije tone mase sjajno. Prijenos snage vrši vrlo glatki, tihi i gotovo neprimjetan CVT kontinuirani automatski mjenjač. Hibridni sustav vuče snažno u svim režimima vožnje, pa se maksimalno ubrzanje od 9,4 s do stotke u praksi čini još i bolje, a najveća brzina od 195 km/h sasvim je dovoljna za svakoga. Ubrzanja su linearna i dinamična, posebno u sport načinu rada.

Jedini ozbiljniji nedostatak PHEV-a je manji spremnik benzina od 46,5 litara u odnosu na samopunjivi e:HEV hibrid čiji rezervoar prima 57 litara, pa ako ste često na autocesti češće ćete morati na benzinsku pumpu. No, kao što rekosmo, CR-V e:PHEV nije veliki potrošač, pogotovo ako redovito punite bateriju. Ovjes je odlično izbalansiran pa je automobil udoban, ali i zabavan u vožnji uz vrlo izravan upravljač.

Unutrašnjost krase kvalitetni materijali i precizna završna obrada u Hondinom stilu. Dizajnerski je interijer vrlo decentno, jednostavno, ali izrazito funkcionalno dizajniran uz pokoji premium detalj poput sačaste trake ispod koje su skriveni ventilacijski otvori. Sjedala su velika i udobna od kožnih presvlaka, grijana i ventilirana, a vozaču su sve funkcije jasne već prvim ulaskom u kokpit. Ispred njega je 10,2-inčna digitalna instrumentna ploča, a na sredini je 9-inčni multimedijski zaslon. Povezivost s pametnim telefonom je jednostavna i operativna. CR-V e:PHEV dolazi samo uz vrlo bogati najbogatiji paket opreme Advance Tech koji između ostalog uključuje panoramski krov na električno otvaranje, adaptivni tempomat, full-LED prednja svjetla, adaptivne amortizere, električno pokretanje vrata prtljažnika, ali i najnapredniji paket ADAS sigurnosnih sustava.

No, sve to ima i svoju cijenu, pa za CR-V e:PHEV treba izdvojiti 61.011 eura. Nije malo, no za taj novac Honda nudi jedinstveni hibridni sustav koji je dinamičan i štedljiv u vrlo prostranom i za vožnju ugodnom SUV modelu.