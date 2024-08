VIDEO Isprobali smo novu generaciju japanskog SUV-a srednje klase. Dojmovi su podijeljeni

Nova Honda CR-V među novitetima je koji su ove godine stigli na naše tržište. Japanski model nekad je bio itekako poznat i cijenjen, posebno u svojoj klasi, među srednje velikim SUV-ovima. No, tržište se u međuvremenu popunilo i to posebno u tom segmentu, a CR-V je nekako dopustio da ga gurnu u sjenu. Ipak, s novom generacijom očito se trgnuo, u prvi je plan stavio više bitnih aduta. Prije svega, izgleda dobro, moderno, a opet čini nam se da je to dizajn koji će potrajati, koji će dugo biti u trendu. Interijer je prostran, vodilo se računa o kvaliteti materijala i izrade, ali i o ergonomiji. Ni na opremljenost nemamo primjedbi, čak ni u osnovnom paketu Elegance, s kojim je stigao testni primjerak. Isprobani automobil imao je pogon na sva četiri kotača i hibridni pogonski sklop. Kupci još mogu odabrati plug-in hibrid, a na raspolaganju je i izvedba s pogonom samo na prednje kotače. Iako je hibride najprije popularizirala jedna druga japanska marka, Toyota, i Honda se na tom polju odlično snašla. No, krenula je drukčijim putem. Primat ima električni motor od 184 konjske snage, dok mu podršku, kad zatreba, pruža benzinac sa 148 konja. Po principu rada Hondin je hibridni sustav najsličniji Nissanovu e-Poweru: većinom se možete voziti samo na struju. Ipak, Hondin je benzinac u stanju i sam pokretati kotače. Voli visoke okretaje, u kojima je nešto glasniji, ali dobro mu pristaju i laganiji kilometri, tim više što je ovjes podešen za udobniju vožnju, neravnine odlično upija, u krivinama dopušta tek neznatno naginjanje karoserije.

Pogled u kabinu ostavlja dojam da automobil ipak ima višu razinu opreme Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Spojimo li to s dojmom interijera – natprosječno prostranog i jako udobnog te s prtljažnikom koji prima čak 587 l prtljage - mišljenja smo da je ovo jako dobar obiteljski automobil. Tijekom testa trošio nam je 7,1 l/100 km, većinom gradske vožnje, ali uglađenošću smo bili zadovoljni i na autocesti. Vratimo se na interijer. Pogled u kabinu - na el. podesiva i kožom presvučena sjedala, panoramski stakleni krov, kameru za vožnju unatrag, fino izvedene detalje,... - ostavlja dojam da automobil ipak ima višu razinu opreme. No, novom CR-V-u sve to dio je početne razine. Komande klimatizacije su zasebne za vozača i suvozača, instrumenti digitalni. Od općeg dojma u kabini odudara tek izgledom pomalo nezgrapan 9-inčni dodirni zaslon. Dobro radi, infotainment sustav je intuitivan i u osnovi jednostavan, no vizualno smo očekivali više. Ocjenu ipak popravljaju fizičke tipke pored dodirnog zaslona, što omogućava praktičnije i sigurnije upravljanje nekim funkcijama. Fizičke komande ima i klimatizacija, što je također za pohvalu jer se tako vozač lakše snađe, a sustavom je tijekom vožnje puno sigurnije upravljati ako tipku ili kotačić možete napipati, umjesto da morate po ekranu tražiti gdje valja 'kliknuti'. Uz sve te praktične detalje, CR-V-u nećemo zamjeriti nesvakidašnju 'ručicu' mjenjača. Nije što je neuobičajena, nego se na tipke za vožnju naprijed, nazad i parking ipak valjalo priviknuti. Ali, korektno izgleda. Kad podvučemo crtu ispod svih dojmova, nova Honda CR-V svakako je model kojeg valja razmatrati pri kupnji SUV-a srednje klase. Smetnja može biti tek cijena: CR-V s prednjim pogonom stoji od 52.940 eura, testni primjerak košta 56.890 eura.