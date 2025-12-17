FOTO Hrvatica u šoku: 'Isti stolac kod nas je 165 posto skuplji nego u Austriji, a ne naplaćuju ni dostavu'

Koprivničanka je doživjela pravo razočaranje prilikom kupovine stolaca online, kada je uočila drastičnu razliku u cijenama istog proizvoda u Hrvatskoj i Austriji. Kako javljaju s platforme "Halo, inspektore", isti stolac koji je željela kupiti u hrvatskoj Lesnini, bio je čak 165% skuplji nego u austrijskoj verziji trgovine istog lanca, XXXLutz. Pored toga, u Austriji je dostava bila besplatna, dok je u Hrvatskoj za isti proizvod morala platiti dodatnih 29,90 eura za dostavu.

-Zar je moguće da potrošači u Hrvatskoj, i pored očitih razlika, i dalje nasjedaju marketinškim trikovima i porukama koje im šalju trgovci?- ogorčena je bila Koprivničanka, koja je istaknula da je, unatoč višim cijenama u Hrvatskoj, isti proizvod u Austriji kupila za manje od polovice cijene. Naime, za cijenu dva stolca u Hrvatskoj, u Austriji je uspjela nabaviti četiri, s besplatnom dostavom do kuće.

Na temelju svojih saznanja i dokumentiranih podataka, dodala je da su stolci u Hrvatskoj skuplji za 115% samo u osnovnoj cijeni, dok dodatna cijena dostave u Hrvatskoj čini razliku od ukupno više od 165% u odnosu na Austriju. Koprivničanka, koja je cijeli proces dokumentirala slikama s web shopova u obje zemlje, zaključuje kako je cijela situacija pokazatelj da tržište u Hrvatskoj nije samo skuplje, već i nepošteno prema potrošačima.

"Pa ako je to to, jedinstveno EU tržište, onda je jasno da nas ozbiljno varaju i vuku za nos", komentirala je. Na kraju je dodala kako je odlučila bojkotirati sve kupovine u Hrvatskoj, smatrajući da je trgovinama u zemlji bolje okrenuti leđa. "Tko je naivan i glup, neka i dalje kupuje u Hrvatskoj", zaključila je ogorčena potrošačica.