Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 30
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
BORBA S OVISNOŠĆU

Generacija Z ograničila bi mobitele na dva sata dnevno

mobiteli, aplikacije
Foto: unsplash
1/3
Autor
Vedran Balen
10.10.2025.
u 07:00

Nekolicina mladih prihvatila je izazov i pokušala svesti korištenje mobitela na 120 minuta dnevno. Shoki Moriyama, 25-godišnji zaposlenik tvrtke u Tokiju, obično provodi osam sati dnevno na telefonu, ali je ograničenjem pronašao više vremena za čitanje i tjelovježbu

U Japanu raste zabrinutost zbog pretjeranog vremena provedenog na mobitelima, osobito među mladima. Grad Toyoake nedavno je uveo preporuku kojom se građanima savjetuje da korištenje pametnih telefona ograniče na najviše dva sata dnevno. Iako mjera nije obvezujuća, izazvala je burne rasprave i kritike zbog navodnog zadiranja u privatnost.

– Ako ljudi čuju 'dva sata', možda će barem zastati i razmisliti koliko stvarno vremena provode na mobitelu – to je poanta – rekao je gradonačelnik Masafumi Koki, koji mjeru vidi kao način da se potakne rasprava o ovisnosti o ekranima i nedostatku sna.

Nekolicina mladih prihvatila je izazov i pokušala svesti korištenje mobitela na 120 minuta dnevno. Shoki Moriyama, 25-godišnji zaposlenik tvrtke u Tokiju, obično provodi osam sati dnevno na telefonu, ali je ograničenjem pronašao više vremena za čitanje i tjelovježbu. – Dan mi je bio smisleniji – kaže. Njegova kolegica Tomomi Hanaoka također je uspjela skratiti korištenje mobitela, dok studentica Akari Saito priznaje da joj je bilo teško odoljeti provjeri TikToka.

Prema istraživanju japanske Agencije za djecu i obitelj, mladi u prosjeku online provedu više od pet sati na dan. U Toyoakeu se nadaju da će ova mjera, makar simbolično, potaknuti promišljanje o ravnoteži između gledanja u ekran i stvarnog života, piše Guardian

Na snazi stroga pravila za uplate novca: Pogreška bi vas mogla skupo stajati, ovo su novosti
Ključne riječi
društvene mreže mobitel generacija Z

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vege burger
Video sadržaj
5
ŠTO MISLITE?

VIDEO EU prelomila: Zbogom 'vege' burgerima, kobasicama, steakovima. Stiže zabrana koja će utjecati na mnoge

Zajedničko pismo njemačkim zastupnicima u Europskom parlamentu koje se protivi zabrani sadašnjih naziva mesnih alternativa, potpisali su i veliki prehrambeni koncerni. Među potpisnicima su, primjerice, Aldi Süd, Lidl, Burger King i Rügenwalder Mühle koji redom već u svom proizvodnom asortimanu i na svojim policama imaju i cijelu paletu proizvoda koji su alternativa mesu

Učitaj još