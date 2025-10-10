Generacija Z ograničila bi mobitele na dva sata dnevno

U Japanu raste zabrinutost zbog pretjeranog vremena provedenog na mobitelima, osobito među mladima. Grad Toyoake nedavno je uveo preporuku kojom se građanima savjetuje da korištenje pametnih telefona ograniče na najviše dva sata dnevno. Iako mjera nije obvezujuća, izazvala je burne rasprave i kritike zbog navodnog zadiranja u privatnost.

– Ako ljudi čuju 'dva sata', možda će barem zastati i razmisliti koliko stvarno vremena provode na mobitelu – to je poanta – rekao je gradonačelnik Masafumi Koki, koji mjeru vidi kao način da se potakne rasprava o ovisnosti o ekranima i nedostatku sna.

Nekolicina mladih prihvatila je izazov i pokušala svesti korištenje mobitela na 120 minuta dnevno. Shoki Moriyama, 25-godišnji zaposlenik tvrtke u Tokiju, obično provodi osam sati dnevno na telefonu, ali je ograničenjem pronašao više vremena za čitanje i tjelovježbu. – Dan mi je bio smisleniji – kaže. Njegova kolegica Tomomi Hanaoka također je uspjela skratiti korištenje mobitela, dok studentica Akari Saito priznaje da joj je bilo teško odoljeti provjeri TikToka.

Prema istraživanju japanske Agencije za djecu i obitelj, mladi u prosjeku online provedu više od pet sati na dan. U Toyoakeu se nadaju da će ova mjera, makar simbolično, potaknuti promišljanje o ravnoteži između gledanja u ekran i stvarnog života, piše Guardian.