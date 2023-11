FOTO Isplati li se uložiti u set za geliranje noktiju kod kuće? Isprobali smo jedan za 35 eura

Mirna ruka, strpljenje i set za geliranje koji uključuje UV/LED lampu. To vam je potrebno da geliranje noktiju odradite kod kuće. I lak u željenoj boji, naravno. Prije odluke o kupnji Gel iQ početnog seta za 35 eura (DM, Bipa…) dugo sam pogledavala na nokte svojih kolegica. Dugotrajno lijepi, gelirani, a na mojima bi lak u najboljem slučaju trajao pet dana. Bila sam blizu odluke da mi geliranje noktiju u salonu postane rutina svakih 2-3 tjedna no - samo blizu. Posjet salonu, kazala mi je kolegica koja redovito ide na geliranje noktiju, traje sat vremena, nekad i sat i pol. Toliko vremena nisam spremna utrošiti, tim više što ne znam ni gdje bih tu akciju ugurala u svoj raspored, u okvirima normalnog radnog vremena salona, čak i da imam volje tamo sjediti - a nemam. I, nije zanemarivo, geliranje u salonu stoji 25-30 eura. To bi značilo 50-60 eura mjesečno, budući da mi je nakon dva tjedna izrast na noktima takav da zahtijeva intervenciju. Sa svim tim na umu, odgađala sam uskočiti u geliranje noktiju, a onda mi je u Bipi pogled pao na lampu za stvrdnjavanje gel laka, u kompletu s nekakve četiri bočice. Odlučila sam u sekundi: probat ću, u najgorem slučaju bacit ću u vjetar tih 35 eura, u najboljem ću si sama riješiti problem s noktima.

Uglavnom, nikad ranije nisam bila na geliranju, nisam gledala nekoga kako to radi. Kao totalni početnik otvorila sam kutiju u kojoj je bila lampa, Depend Gel iQ sredstvo za čišćenje noktiju, baza, nadlak, mala rašpica i drveni štapić za potiskivanje kožice. Bila sam zahvalna na jednostavnim uputama koje su također bile u kutiji, upute po koracima. U setu od potrebnih stvari nisu bili samo gel u boji i njegov odstranjivač. To sam dodatno kupila - 5,30 eura gel lak i 2,65 eura odstranjivač koji ću trebati naknadno, za skidanje gel laka.

Nokte najprije treba skratiti na željenu dužinu i oblikovati rašpicom. Drvenim štapićem pogurati kožicu oko noktiju, ako treba, da budu uredniji. Potom tekućinom iz bočice br. 1 (sredstvo za čišćenje noktiju) valja, pomoću blazinice, temeljito prebrisati nokte. Kad se osuši (za 30 sekundi), na nokte u tankom sloju nanesite bazu iz bočice br. 2 pa nokte stavite pod lampu. Lampa ima timer pa će se sama ugasiti nakon 30 sekundi, koliko je potrebno da se svaki sloj stvrdne. Korak broj 3 i 4 su dva sloja gel laka u boji po izboru. Nakon svakog sloja nokti trebaju na 30 sekundi pod lampu. Potom je na redu 5. korak, nadlak. I on mora pod lampu. Nakon njega nokti su malo ljepljivi na dodir i taj se ljepljivi sloj skida blazinicom natopljenom onim istim sredstvom za čišćenje s početka: natopljenu blazinicu položite uz korijen nokta, lagano pritisnite i povucite prema vrhu nokta. I to je sve. Nokti su lijepi, sjajni. A ja sam mirna dva tjedna, ne duže jer mi nokti brzo rastu, ali i to mi je sasvim u redu. Opcija geliranja noktiju na ovaj način odgovara mi i zbog toga što lak svaka dva tjedna skinem, pustim nokte da se jedan dan malo odmore (priuštim im i masažu uljem za njegu noktiju, 1,95 eura), a onda promijenim boju laka. Kad sam htjela malo zašareniti stvari, posegnula sam za naljepnicama za nokte. Iako sam očekivala da će ih pranje ruku, suđa, odjeće brzo odnijeti, i naljepnice su trajale dva tjedna, sve do skidanja laka. Sad mi je na noktima već četvrta boja, četiri puta sam sama gelirala nokte. Prvi put to je trajalo sat i 15 minuta i gel mi je na noktima malih prstiju ostao deblji nego što je trebao. Previše sam laka ostavila na četkici prilikom nanošenja. No, već kod idućeg geliranja sve je bilo kako treba, u konačnici sam vrijeme potrebno za geliranje ovim setom svela na 50 minuta.

Nakon rašpanja i čišćenja, na nokte ide bazni lak, dva sloja laka u boji te nadlak. Svaki sloj mora pod UV lampu Foto: Sandra Mikulčić

Na jednom mi je noktu između dva ‘kvarcanja’ noktiju pod lampom malo gel laka pobjeglo na kožicu uz nokat. Nije bilo problema - sredstvom za čišćenje i blazinicom lako se skine sve što nije bilo pod lampom. Za skidanje laka koji je prošao tretman lampom koristi se posebno sredstvo za skidanje laka. Kupila sam uljno sredstvo, blaže prema noktima, koje se umasira u nokte prije nego ih se na pet minuta uroni u toplu vodu. Gel se otpusti te ga je lako oguliti s nokta, treba samo paziti da se to ne radi grubo, da ne oštetite ploču nokta. Dva mjeseca kasnije, uz početni set i zasebno kupljena četiri laka, odstranjivač i ulje za njegu, ukupni mi je trošak oko 60 eura. Toliko bih u mjesec dana potrošila u salonu, a ovako i dalje imam i lampu i sve potrebne tekućine i gelove. Kupnju seta za geliranje nisam požalila. Dapače! U plusu sam i s vremenom i s novcem, a odgovara mi i s aspekta organizacije i moje nevoljkosti da vrijeme provodim po salonima. No, mnogim damama posjet salonu za uređivanje noktiju više je od samog skidanja i nanošenja laka ili gela, iscrtavanja raznih uzoraka. Mnogima je to ritual za opuštanje, druženje, usput i za masažu ruku. Nisam taj tip, ali uvažavam sve koji jesu. Meni je Gel iQ set donio lijepe nokte i samostalnost, ali valja reći da imam mirnu ruku i solidnu količinu strpljenja i zadovoljna sam jednostavnijim gel lakom koji ne zahtijeva nikakve posebne brusilice, šablone,… Gel lak mi traje dva tjedna, dok nokti ne izrastu 2-3 mm. Lak ostaje čvrst i sjajan i uz redovne kućanske poslove. Bazu i nadlak marke iQ kombinirala sam i s lakovima drugih proizvođača i to također funkcionira. Međutim, moji nokti ne traže nikakvu posebnu intervenciju, čvrsti su, ne lome se. Tko ima problematičnije nokte, ili nemirniju ruku, ili pak želi neku zahtjevniju opciju uređivanja noktiju, s više (skupljih) sredstava, teže će se izboriti s misijom geliranja noktiju kod kuće.