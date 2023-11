Isprobali smo četiri šampona za suho pranje, a jedan se izdvojio kao veliki favorit

Šamponi za suho pranje kose postali su neizostavan proizvod u svakodnevnoj njezi kose. Nisu samo spas za dane kada nemate vremena za klasično pranje kose, već su i tajna održavanja frizure i dodavanja volumena. Šampon za suho pranje je proizvod za njegu kose koji se koristi za apsorpciju viška masnoće na vlasištu i kosi, bez potrebe za vodom. Ova inovativna formula obično se dostavlja u spreju i sadrži sastojke koji apsorbiraju ulje i ostavljaju kosu osvježenom i punom volumena. Djeluje tako da se prska na korijenje kose i masno vlasište. Sastojci poput rižinog ili kukuruznog škroba, gline ili talka apsorbiraju višak masnoće. Nakon nekoliko minuta, šampon se češlja ili masira kroz kosu, uklanjajući masnoću i ostavljajući svježu kosu.

Foto: Privatna arhiva

Sve više ljudi prepoznaje prednosti ovih proizvoda, pa smo odlučili testirati i recenzirati četiri popularna šampona za suho pranje kako bismo vam pomogli odabrati najbolji za vaše potrebe.

Batiste šampon za suho pranje već je dugo vremena favorit među korisnicima suhih šampona. Ovaj šampon brzo apsorbira višak masnoće na kosi i ostavlja je svježom i punom volumena. Nema jak miris niti opterećuje kosu, što ga čini savršenim izborom za svakodnevnu upotrebu. Dolazi u tri verzije za svaku nijansu kose – za plavu kosu, smeđu kosu i tamnu kosu, što je idealno za neprimjetno korištenje šampona. Ne ostavlja nikakav trag niti bijelo od spreja u kosi, a daje odličan volumen. Kosa izgleda ‘čisto’ cijeli dan nakon korištenja šampona, no idući dan je potrebno pranje kose. Cijena mu je 5,29 eura, što ga čini jednim od skupljih šampona za suho pranje, no to je opravdano kvalitetom.

VEZANI ČLANCI:

Foto: Privatna arhiva

Nivea šampon za suho pranje još je jedan odličan izbor. Cijena šampona je 4,90 eura, što je jedna od povoljnijih opcija kod šampona za suho pranje. Također dolazi u tri verzije ovisno o boji kose, a zahvaljujući blagoj formuli ovaj suhi šampon je izrazito nježan za vlasište i ne isušuje kosu. Ima dosta jak cvjetni miris koji ostaje neko vrijeme na kosi, no nakon otprilike sat vremena gubi na intenzitetu. Daje mali volumen kosi, ali kosa brzo izgubi postojanost. Ne ostavlja bijele tragove po kosi te se savršeno stopi s bojom kose.

Foto: Privatna arhiva

Colab Original šampon je za suho pranje koje odgovara svakom tipu kose, kako piše na stranici marke, no najbolje djeluje za osobe sa svijetlom ili plavom kosom. Ostavlja nešto bijelih tragova po kosi koji se moraju raščešljati ili umasirati u vlasište kako bi kosa izgledala prirodno. Daje ok volumen kosi te također ima jak svjež miris, a prosječno rješava problem masnoće u kosi. Prednost mu je što ne sadrži štetne sulfate, parabene ili silikone, čineći ga sigurnim za kosu. Cijena mu je 5,30 eura te se tako nalazi u skupljim opcijama šampona za suho pranje.

Foto: Privatna arhiva

Got2b suhi šampon je popularan proizvod na tržištu suhih šampona i pruža brzu i praktičnu opciju za osvježavanje kose između pranja. Važno je napomenuti da Got2b suhi šampon nije posebno prilagođen tamnoj kosi, a najbolje izgleda na svijetloj kosi. Na smeđim i tamnim kosama ostavlja dosta bijelih tragova koji se rješavaju nakon dužeg raščešljavanja i umasiravanja. Brzo gubi volumen, a kosa ponovno izgleda masno nakon nekoliko sati nošenja. Potrebno je ponavljati postupak suhog pranja za dugotrajan svjež i čisti izgled. Jedan je od najskupljih šampona za suho pranje kose dostupnih kod nas, a cijena mu je 6,10 eura.

Foto: Privatna arhiva

Za najbolje korištenje šampona za suho pranje, slijedite ove korake: