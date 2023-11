Pripremite se za Crni petak: kako uhvatiti željeni predmet na pravom popustu

Black Fridey, odnosno Crni petak s nestrpljenjem iščekuju šopingoholičari diljem svijeta. Jer, taj, zadnji petak u studenom trebao bi nas ‘pomaziti’ odličnim popustima, najboljima u godini. Da, javna je tajna, kod nas popusti nisu tako izdašni kao u nekim drugim zemljama (stoga kod nas pred većinom trgovina ni kupci na njihovo otvaranje ne čekaju u redovima, niti se tuku za posljednji raspoloživi primjerak nekog artikla) no u to se doba godine i u hrvatskim trgovinama ipak može bolje proći. Štoviše, pojedine su trgovine - a posebno one online - već krenule s popustima pod egidom Crnog petka, kako bi se riješile zaliha, napravile mjesta za nove kolekcije i, naravno, zaradile na većem prometu, bez obzira na snižene cijene. Kad već spominjemo online trgovine, koristite samo one već provjerene. Ne nasjedajte na predobre ponude, jer ako su toliko dobre da ne izgledaju stvarno, onda vjerojatno i nisu stvarne - prevaranti znaju biti jako maštoviti. Prije prve kupnje na novom mjestu odradite domaću zadaću: pročitajte recenzije drugih kupaca, provjerite podudaraju li se cijene bar okvirno s onima u drugim trgovinama te je li trgovina pružila uvid u podatke o svom poslovanju. Pošaljite poruku njihovoj korisničkoj podršci, bilo kakvu poruku, da vidite na koji način komuniciraju.

Također, valja znati da u mnogim trgovinama popusti nisu svedeni samo na taj jedan dan, na ovogodišnji petak, 24. studenog, već kreću ranije i završavaju ranije. Neki popuste razvuku na čitav vikend, pa i na ponedjeljak, a u pojedinim se trgovinama već sad mogu naći popusti s oznakom ‘Black Fridey’. To se prvenstveno odnosi na internet trgovine. Kako bismo si povećali šanse da željeni predmet ulovimo po nižoj cijeni, valja se malo i pripremiti. Evo kako to napraviti.

1. Prije svega, kupujte pametno. Da biste znali je li oglašeni popust stvaran ili je tek trik trgovca, morate znati koliko je nešto stajalo prije sniženja. Izdvojite malo vremena, obiđite trgovine i zapišite cijene artikala koji vas zanimaju. Ako je u pojedinoj trgovini sniženje lažno, zaobiđite ju. A možete tu prevaru prijaviti i Državnom inspektoratu.

2. Odredite unaprijed iznos koji možete ili želite potrošiti. Izlozi s natpisima ‘veliko sniženje’, ‘rasprodaja zaliha’ i slično mogli bi vas gurnuti preko limita, što bi pokrenulo mnoge probleme. Odredite iznos i toga se držite.

3. Ne kupujte stihijski. Trebate nove cipele i traperice, a torba bi dobro došla, ali nije nužna. Ok, tog se plana držite i u trgovinama. Ako vam se baš jako svidi nešto na što niste ranije računali, odrecite se artikla s popisa ‘nije nužno’ i tako se zadržite unutar planiranog iznosa. Ne bi bilo loše u taj svoj popis za kupnju uključiti i poklone dragim ljudima za predstojeće blagdane jer ćete povoljnije proći kupite li ih sada.

4. Aplikacije su super stvar. Možda vam se čini da ih na mobitelu imate previše. Možda vam sva ta šuma aplikacija ide na živce, ali u ovom periodu velikih sniženja one su koristan partner - javljaju kad je što na sniženju, a željeni predmet u košaricu možete staviti i koji dan ranije te spremno dočekati pad cijena. Također, s prvom prijavom na newsletter online trgovine obično kupac dobije 10 do 15 posto popusta na iduću kupnju. Ako sniženja nisu isključena uz te ponude, to bi vam moglo dodatno smanjiti račun.

5. Ovih dana korisnici određene kreditne kartice na mail su dobili informaciju o dodatnih 10 posto popusta kupe li u određenoj trgovini nešto i to plate tom karticom. Provjerite nudi li trgovina u kojoj kupujete popust na gotovinsko plaćanje ili na plaćanje nekom od kartica koje posjedujete. Prije nego karticu ‘popeglate’ na rate, pitajte povećava li to cijenu željenog proizvoda.