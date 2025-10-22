FOTO/VIDEO Obišli smo kesten punktove u centru Zagreba: Cijene bi vas mogle iznenaditi, evo kako smo prošli

Nakon što smo početkom mjeseca u patroli na Dolcu utvrdili da kestenje koje se prodaje na tržnici stoji od četiri do sedam eura po kilogramu, ovisno o veličini i kvaliteti, sada smo odlučili obići i najpoznatije punktove u središtu grada na kojima se mogu pronaći pečene verzije popularne jesenske delicije te provjeriti tko ima najbolje, koliko ih se dobije u mjerici i kakve su kod njih cijene.

Prva stanica bila nam je Cvjetni trg, gdje se već više od pola stoljeća svake jeseni širi miris kestenja koje peče i prodaje Hakik Ibraimi. – Iz godine u godinu potražnja je sve gora. Prodaje se, naravno, ali nije to kao prije – govori nam jedno od najpoznatijih lica među zagrebačkim kestenjarima. I ove sezone na svome štandu nudi tri različite mjerice, pri čemu mala stoji pet, srednja sedam, a velika osam eura, i cijene su im, napominje, iste kao lani. Kestenje pak nabavlja iz Italije. Domaćeg je sve manje, objašnjava, pa je do njega teško doći, a ovi su lijepi i ujednačeni, kaže, pa se dobro peku.

Testirali smo kestene u centru Zagreba Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odlučili smo se za srednju mjericu, u kojoj smo dobili 17 kestena, pa zaključili kako su doista krupni, ali i mekani i mesnati, lako se čiste, a usto nisu preslatki. Ibraimi u ponudi ima i kokice i kukuruz, a klip prodaje po tri eura. – Kukuruz možda bolje prolazi ljeti, no vole ljudi i ovaj jesenji – kaže.

Preko puta Name u Ilici naići ćete na kestenjara koji je u tom poslu također oko 50 godina, a i on se žali kako mu je ova sezona najgora dosad. – Bauštela me malo sabotira, obnavlja se ova zgrada pored koje sam se smjestio pa me rijetko tko doživi i zastane – govori nam. Oni koji odluče kupiti pečene jesenske plodove na njegovu štandu na uglu Ilice i Petrićeve mogu pak birati između dvije mjerice, pri čemu je mala četiri, a velika stoji sedam eura.

– U odnosu na lani, veća mjerica skuplja je za euro, a cijenu manje nisam dirao – ističe. Mi smo uzeli veliku i u njoj dobili 15 kestena. Riječ je također o uzgojenim talijanskim maronima, koji su ukusni i ljušte se u svega dva poteza, što nam sugerira i da su friški te dobro pečeni.

– Osim što ih je malo, domaći su još sitni pa radije uložim u ove, a dobavljač mi je pouzdan – napominje kestenjar. I kod njega se nudi kukuruz, za koji također treba izdvojiti tri eura. Treća stanica bila nam je Zrinjevac, gdje se pak za tri, četiri ili pet eura, ovisno o veličini mjerice, mogu kupiti domaći, sljemenski kesteni. U srednjoj mjerici dobili smo ih 12, i to manjih nego na prve dvije lokacije. Što se tiče okusa, slatki su i sočni, a prodavačica kaže da dobro prolaze.

– Ljudi vole znati da jedu domaće. Kad je lijepo vrijeme, sve se proda – govori. Dodaje i da je sretna jer ima štand na dobroj poziciji, a za kukuruz se kod nje treba izdvojiti pola eura više nego na prethodne dvije lokacije.

Dakle, ako se u centru metropole poželite počastiti pečenim kestenjem, to će vas, ovisno o mjerici, stajati od tri do osam eura. Prodavači kažu da najbolje prolaze srednje mjerice, u kojima se nađe između 12 i 17 plodova. Ljubitelji jesenske delicije neće ostati razočarani koju god lokaciju izaberu, a provjerili smo i kako kupci gledaju na cijene i koliko si često priušte pečeno kestenje.

– Svake jeseni uzmem barem jednu mjericu. Ne kupuje se kestenje svaki dan pa ne bih rekla da mi je puno odvojiti si nekoliko eura za taj gušt. Skuplja je, primjerice, kava koju svi pijemo i po nekoliko puta dnevno – govori Petra. Slaže se i Lorenco, koji dodaje kako mu miris pečenih kestena uvijek u sjećanje dozove slike iz djetinjstva. – Moj tata bi ih znao peći na staroj tavi. Sad kad ih se sjetim, odmah mi dođe toplo oko srca – zaključuje.