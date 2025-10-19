FOTO/VIDEO Slastice od kestena na testu: Potražili smo deserte u znaku 'kralja jeseni', ovo je naš sud

Listopad je vrijeme kada gradovima vladaju kesteni i maruni, ovisno o podneblju u kojem se nalazite. Opojni je kesten već odavna stigao na tržnice, a na zagrebačkom se Dolcu može pronaći na pet do šest štandova. Cijene variraju od 4 do 7 eura po kilogramu – ovisno o veličini i kvaliteti plodova. Plodovi označeni kao "istarski marun" najčešće su nešto skuplji od onih označenih kao "kesten". Istarski marun je specijalitet Istre i Kvarnera, poznat po većim i sočnijim plodovima, a često se koristi u slasticama, marmeladama i pečenju. Njegov karakterističan okus i meka struktura čine ga omiljenim u kulinarstvu. Sljemenski kesten, s druge strane, raste u zagrebačkoj okolici, posebno na Sljemenu.

Večernjakovi ljubitelji kestenja i varijacija na temu spremno su se okupili kako bi isprobali ponudu deserata na policama trgovina. Ono što nas je iznenadilo jest činjenica da je ove godine ponuda poprilično oskudna. Nakon obilaska pet većih trgovina kupovina je rezultirala s tek četiri proizvoda što nas je itekako iznenadilo. U kušačkom timu, uz autoricu ovih redaka, bile su i Laura Puklin, Anđela Bučić te Daria Granić. Isprobale smo Kesten štapiće s kakaom brenda Sana Delikatese, kao i njihovu Roladu, Ledov Premium kesten desert te Sparov kesten pire.

Potonji je klasik kojeg dolazi u "blok" pakiranju od 200 grama, onakvom koje od vas traži da ga poslužite na vama omiljen način. Složile smo se kako bi voljele da imamo šlag jer bi on upotpunio čitavu priču kojom dominira rum. Ova varijanta ipak više vuče na slatko nego na neutralno pa je idealno kao samostalni desert, ali može upotpuniti i neki kolač koji traži dodatak kestena.

-Stvarno je brutalan okus, pravi jesenji, a opet jednostavan. Voljela bih, doduše, da imamo šlaga jer bi onda to bio pravi kesten pire. Na trenutke je možda malo presladak- bio je moj sud za Sparovu slasticu koja se prodaje za 1,99 eura. A šlag bi, zaključila je pak Daria, idealno pasao uz Saninu kesten roladu koja pak košta 6,30 eura.

FOTO/VIDEO Slastice od kestena na testu: Potražili smo deserte u znaku 'kralja jeseni', ovo je naš sud

-Kod kesten pirea i sličnih slastica šlag je vrlo važan jer upotpunjuje cijeli desert i daje mu dodatnu aromu koja ga ističe. Kod rolade mi se sviđa omjer čokolade i kestena makar na trenutke djeluje suho, što nas opet vraća na važnost šlaga. Osobno volim i deserte od kestena, ali i kestenje koje se osjeti po cijelom gradu. To je namirnica po mom guštu- komentirala je Daria.

Praktično, "to go" pakiranje Saninih kesten štapića najbolje će sjesti onima koji svoje kesten slastice vole, kao i varijantu kod kestenjara, kušati s nogu. Praktičnost nas je, zapravo, najviše osvojila, a pakiranje od deset komada, složile smo se, brzo bi nestalo u, primjerice, 15-minutnoj šetnji.

-Čokolada je odlična što možda malo umanjuje kesten koji bi ipak trebao biti kralj ovog deserta. Mislim da bi bilo idealno kada bi se jeli direktno iz hladnjaka- kazala je Anđela o desertu koji stoji 2,20 eura. Ledov Premium kesten desert, svojevrsni klasik na policama, košta 3,09 eura, a zapravo je najbliži varijantama u slastičarnicama, barem kada je riječ o testiranim proizvodima.

-Jako je ukusno. Možda je malo preslatko za moj ukus, ali preporuka je da pustite da se malo rastopi, tako je idealno- komentirala je Laura. Naše dojmove možete pogledati i u videu.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu i u videu neovisna su mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.