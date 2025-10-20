Mučite se s guljenjem kestena? Ovaj trik olakšat će vam život, a plodovi će biti neodoljivo mekani

Miris pečenih kestena nezamjenjiv je dio jesenskih dana, no iako priprema na prvi pogled izgleda jednostavno, pravi izazov često nastaje kada pokušate peći kestene kod kuće. Često se dogodi da kesteni postanu pretvrdi, presuhi ili da se kora ne da lako oguliti. No, uz nekoliko trikova, pečeni kesteni mogu biti savršeni.

Za početak, zagrijte pećnicu na 200°C, piše Klix. Kestene složite na pleh obložen papirom za pečenje, s reznim dijelom okrenutim prema gore. Pecite ih 20 do 30 minuta, ovisno o njihovoj veličini. Povremeno protresite pleh kako bi se ravnomjerno ispekli. Ako imate posebnu tavu s rupicama, stavite je na srednje jaku vatru i pecite kestene 15 do 20 minuta, uz često protresanje. Za još bolji rezultat, posljednjih nekoliko minuta možete prekriti tavu kuhinjskom krpom kako bi se kesteni dodatno naparili i lakše gulili.

Kestene možete peći i iznad žara. Za to vam je potrebno 10 do 15 minuta, uz redovno okretanje kako bi se ravnomjerno pekli, bez opasnosti od prepečenja. Nakon pečenja, kestene odmah umotajte u kuhinjsku krpu i ostavite ih 5 do 10 minuta. Para koja se zadrži unutar pomoći će da se kora lakše odvoji.

Kestene gulite dok su još topli, jer kako se hlade, kora ponovno postaje tvrda. Pečeni kesteni mogu se čuvati u hladnjaku 1-2 dana. Ako ih ne planirate odmah pojesti, prije posluživanja ih kratko zagrijte u pećnici ili mikrovalnoj pećnici kako bi ponovno postali mekani i mirisni.