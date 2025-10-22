FOTO Trgovine su prepune svijeća i cvijeća: Cijene šokiraju, evo koliko ćete morati izdvojiti za Svi svete

Bliži nam se blagdan Svih svetih, dan sjećanja, tišine i odavanja počasti onima koji više nisu s nama. Ulice gradova i mjesta već su preplavili štandovi s cvijećem, kao, ostalom, i trgovine. Kontinuirani rast cijena cvijeća i svijeća posljednjih je godina postao neizbježna stvarnost. Glavni krivci su svima poznati: inflacija koja ne posustaje, povećani troškovi proizvodnje i transporta te, što je posebno zabrinjavajuće, smanjena domaća proizvodnja.

Svake godine za isti buket ili lampion treba izdvojiti više, a razlike su posebno vidljive kada se današnje cijene usporede s onima od prije samo nekoliko godina. Primjerice, samo u 2023. zabilježen je rast cijena cvijeća od 20 do čak 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom prošlog i ovog tjedna obišli smo nekoliko trgovina u Zagrebu kako bi provjerili kretanje cijena za nadolazeći blagdan. Provjerili smo ponudu na policama Lidla u Sloboštini, Spar u Supernovi Buzin, kao i DM na istoj lokaciji te Konzum na Trešnjevačkom trgu.

Lidl nudi krizanteme multiflora po cijeni od 4,44 eura, dok su krizanteme grandfiore dostupne za 7,99 eura, s bogatijim cvjetovima koji su česta odluka kupaca u ovom periodu. Cvjetni aranžaniu idu i do 29,99 eura. Kada je riječ o svijećama, nude se Lumen lampioni po cijeni od 2,49 eura po komadu, dok su lampioni u obliku srca dostupni za 1,99 eura. Također, popularni lampioni multipack (pakiranje od četiri komada) mogu se kupiti za 4,49 eura, dok je pakiranje od 3 komada elektronskih lampiona dostupno po cijeni od 6,99 eura. Veliko pakiranje lampiona multipack prodaje se pak za 9,99 eura.

Konzum nudi nosiljku Alba s deset lampiona po cijeni od 9,99 eura, dok su lampioni na komad dostupni za 1,69 eura, idealni za manje dekoracije ili kao dodatan ukras. Cvjetni aranžmani kreću se u rasponu od 22,99 eura do 33,99 eura, ovisno o veličini i vrsti aranžmana.

FOTO Provjerili smo ponudu svijeća i cvijeća za blagdan Svih svetih

Cvjetni aranžmani u Sparu dostupni su u različitim cijenovnim kategorijama, u rasponu od 11,99 eura do 39,99 eura. Nude i set lampiona s 10 komada po cijeni od 6,19 eura na akciji. Manji setovi, poput seta s 6 komada, mogu se nabaviti za 5,99 eura, dok je set s 4 komada dostupan za 3,49 eura. Također, krizantema multiflora u Sparu košta 7,99 eura. Kada je riječ o ponudi u DM-u, lampion srce bijeli dostupan je po cijeni od 2,30 eura, dok su veći lampioni po cijeni od 2,70 eura. Manji crveni srednji lampioni mogu se kupiti za 1,50 eura. Za ljubitelje praktičnih pakiranja, tu je set s šest lampiona kocka po cijeni od 5,90 eura.